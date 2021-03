Emilia Mavru, o româncă scăpată din trenurile morţii de la Madrid. „Momentul nu se depăşeşte, îl integrezi în viaţa ta”

De obicei, Emilia lua trenul mai tarziu, din staţia Coslada, dar o prietena i-a propus în acel 11 martie să plece mai repede împreună spre Madrid.

Trenurile erau arhipline în acea dimineaţă a zilei de joi, 11 martie 2004. Printre călători erau sute de români, care mergeau la muncă, la Madrid. Terorismul le-a tăiat însă calea.

În momentul exploziei, Emilia şi-a pierdut cunoştinţa, iar prietena ei nu a putut să vadă nimic. A orbit pentru o perioadă.

Emilia a stat 7 zile în comă indusă şi după 47 de zile a ieşit din spital. Recuperarea a durat mult, iar în primele 2 luni nu a putut să meargă.

Românca a avut nevoie de 9 operaţii, suportate de spanioli, iar statul i-a oferit o decoraţie în calitate de victimă a terorismului şi cetăţenia spaniolă. Emilia se consideră norocoasă pentru că nu-şi aduce aminte nimic din momentele de după explozie.

Acum lucrează în administraţia publică şi are o viaţă normală. Cu multă voinţă a reuşit să treacă peste acest moment, care continuă să fie extrem de dur pentru mulţi supravieţuitori ai atentatelor de la Madrid.

„Momentul nu se depăşeşte. Îl integrezi în viaţa ta, ca un lucru, ca o întâmplare care a existat. Înveţi să trăieşti cu ea, te adaptezi şi atât. Eu acum, zilnic, iau trenul să mă duc la muncă. Mă întorc cu trenul de la muncă. Nu mi se întâmplă nimic”, a spus Emilia Mavru.

„Noi eram aşezate cu spatele spre sensul de mers al trenului. Eu eram lângă fereastră, iar prietena mea era în scaunul de lângă mine. Când am ajuns, ei (n.r. medicii) spun că am dat un număr de telefon, al unei prietene, ca să o sune şi să o anunţe. Am spus numele, şi apoi am făcut un infarct. M-au resuscitat, m-au conectat la aparate şi m-au ţinut o săptămână într-o comă indusă din cauza arsurilor. Aveam arsuri de gradul 3 şi gradul 2”.

„Aveam 3 ani în Spania. Lucram în serviciul "domestic" (n.r. curăţenie în case) ca majoritatea persoanelor care vin din afară. Singurul lucru la care visai la 22 de ani, ca mine, ca toate persoanele. Visai să te realizezi economic şi să poţi face ceva mai departe. Eu am 9 operaţii chirurgicale. Toate în decurs de 3 ani. La fiecare 6 luni eu intram iar în sala de operaţii, pentru a mă opera, pentru a mă reface. Sechelele pe care le am la ora actuală sunt sechelele oricărui accident. Deci nu sunt sechele ieşite din comun sau care să-mi limiteze viaţa într-atât încât să am prezent zilnic atentatul”.

„Eu cunosc, la ora actuală, persoane care încă mai merg la psiholog. Eu cunosc persoane care nu reuşesc să se urce în tren, care nu reuşesc să intre într-un centru comercial. Eu mă consider norocoasă pentru că eu nu am văzut absolut nimic şi, la ora actuală, cunosc persoane şi am cunoscut prin tratamentele psihologice, la psiholog şi la reuniuni... Eu am cunoscut persoane care nu au absolut nimic fizic, dar psihic sunt destul de rău”, a continuat aceasta.

Atentatele din 11 martie 2014 au curmat viaţa a 192 de persoane, dintre care 16 erau de naţionalitate română.

Atacurile de la Madrid reprezintă cel mai grav atentat din Europa. 191 de oameni au murit pe loc şi 2 mii au fost răniţi după ce teroriştii au detonat 10 bombe în dimineaţa zilei de 11 martie 2004.

Bombele erau ascunse în rucsacuri care au fost lasate în 4 trenuri pline cu oameni care mergeau la muncă. Explozibilul a fost detonat cu ajutorul unor telefoane mobile.

Primele informaţii după atentate indicau o posibilă implicare a organizaţiei teroriste basce ETA, dar ipoteza a fost anulat imediat de serviciile de informaţii au depistat o celulă Al Qaeda formată din mai mulţi extremişti islamişti.

Aceştia plănuiseră să provoace un adevărat carnagiu în staţia de tren Atocha, unul din nodurile de transport ale Madridului, unde au explodat 7 dintre bombe. Celelalte 3 au fost detonate înainte de destinaţie din cauza întârzierii trenurilor.

La 3 săptămâni după atentate, mai mulţi membri ai celulei au murit în orasul Leganes. S-au aruncat în aer după ce au fost încercuii de forţele speciale spaniole, ucigând şi un agent antitero.

Amintirea morţilor din trenurile de la Madrid este respectată şi astăzi, iar parcul Retiro are o pădure de măslini în cinstea victimelor.

Spania se află în alertă antiteroristă de gradul 4 din 26 iunie 2015, iar ultimele atacuri s-au produs acum 4 ani la Barcelona.

Un terorist al Daesh a intrat cu o dubă în mulţimea de trecători de pe bulevardul Las Ramblas şi a ucis 16 oameni. Forţele spaniole de securitate au arestat apoape 400 de suspecţi în ultimii 8 ani, în peste 200 de operaţiuni, derulate în special în regiunea Barcelonei.

Spania a inclus autoîndoctrinarea jihadistă în codul penal din 2015, permiţând astfel agenţilor să poată face arestări pe baza postarilor pro-islamiste de pe reţelele sociale şi să depisteze din timp cazurile de home grown terrorists - atacatori auto-radicalizaţi.