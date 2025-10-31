Prima pagină » Social » Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în gospodării și au scăzut în industrie, în 2023

În anul 2023, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din industrie în România au scăzut cu 7% față de 2022 și cu 39,2% față de 2008, însă emisiile generate de gospodării au crescut cu 2,3%, ajungând la 22,1 milioane tone echivalent CO₂, arată datele Institutului Național de Statistică.
Per total, GES s-au redus cu 30,5% în perioada 2008-2023, potrivit datelor prezentate vineri de INS. Reduceri semnificative s-au înregistrat în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gazelor, apei calde și aerului condiționat, cu o scădere de 63,2% față de 2008, și în industria prelucrătoare (-52,6%).

În schimb, emisiile din gospodării au crescut cu 49,3% față de 2008, reprezentând o parte semnificativă a emisiilor totale. CO₂ a fost principalul gaz emis, cu o contribuție de 47,9% în industrie și 19,1% în gospodării.

Emisiile de gaze acidifiante, care includ oxizi de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO și NO₂) și amoniac (NH₃), au scăzut cu 58,8% față de 2008. În special, SO₂ s-a redus cu 94,5%, de la 47,7% la 6,4% din totalul gazelor acidifiante, iar oxizii de azot au scăzut cu 37,1%, ajungând la 4,4 mii tone echivalent SO₂.