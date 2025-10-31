Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în gospodării și au scăzut în industrie, în 2023

Per total, GES s-au redus cu 30,5% în perioada 2008-2023, potrivit datelor prezentate vineri de INS. Reduceri semnificative s-au înregistrat în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gazelor, apei calde și aerului condiționat, cu o scădere de 63,2% față de 2008, și în industria prelucrătoare (-52,6%).

În schimb, emisiile din gospodării au crescut cu 49,3% față de 2008, reprezentând o parte semnificativă a emisiilor totale. CO₂ a fost principalul gaz emis, cu o contribuție de 47,9% în industrie și 19,1% în gospodării.

Emisiile de gaze acidifiante, care includ oxizi de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO și NO₂) și amoniac (NH₃), au scăzut cu 58,8% față de 2008. În special, SO₂ s-a redus cu 94,5%, de la 47,7% la 6,4% din totalul gazelor acidifiante, iar oxizii de azot au scăzut cu 37,1%, ajungând la 4,4 mii tone echivalent SO₂.