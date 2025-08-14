Episcopul Sălajului, spre Mănăstirea Nicula: Acest spirit al comuniunii este specific Evangheliei

PS Benedict i-a însoțit pe pelerinii din Păușa în drumul spre Nicula, pe o distanță de 16 kilometri, alături de aceștia mergând preoți din zonă și reprezentanți ai autorităților locale și județene, potrivit basilica.ro.

Înainte de a porni, Episcopul Sălajului a vorbit despre pelerinaj, afirmând că „înseamnă o călătorie în care să primeze Împărăția lui Dumnezeu”.

Importanța acestui demers „nu se poate explica în cuvinte; acest lucru îl înțelege numai cel care îl face”, a continuat Episcopul Sălajului.

Mai mult decât atât, între pelerini se formează legături sufletești puternice.

„Se creează nu numai o tradiție, ci o familie între cei care fac acest drum, acest pelerinaj, de ani de zile și poate de zeci de ani. Acest spirit al comuniunii este specific Evangheliei și este foarte vizibil în toată această petrecere pe care o faceți pe parcursul acestor zile”, a subliniat ierarhul.

Popas la Mănăstirea Strâmba

Episcopul Sălajului s-a oprit la Mănăstirea Strâmba, dar i-a îndemnat pe pelerinii care vor ajunge la icoana Maicii Domnului de la Nicula, „să-i spună ce doresc, dar să-i ceară să aibă grijă și de județul nostru, și de eparhia noastră, de preoții și de credincioșii de aici”.

Pelerinii sălăjeni vor ajunge la Nicula pe 14 august, unde vor participa la slujba Vecerniei, Utreniei și Prohodului Maicii Domnului.

În ziua praznicului, pelerinii vor lua parte la Sfânta Liturghie.

Pelerinajul credincioșilor din Episcopia Sălajului la Mănăstirea Nicula, cu o tradiție de peste un secol, are loc anual între 11 și 18 august, în cinstea Maicii Domnului.

Parcursul de circa 150 km pe sens este străbătut pe jos în patru zile la dus și patru la întors, totalizând opt zile de rugăciune și comuniune.