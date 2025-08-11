Drumul către Mănăstirea Nicula a fost reabilitat înainte de pelerinajul a mii de credincioși

Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554.

„Am dorit îmbunătățirea urgentă a condițiilor de circulație pe acest sector de drum județean având în vedere că vineri, 15 august, Mănăstirea Nicula celebrează hramul Adormirea Maicii Domnului, eveniment la care sunt așteptați să participe mii de pelerini”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a executat operațiuni constând în lucrări de întreținere a părții carosabile prin colmatarea rosturilor, realizarea de rigole de acostament, de montare de parapete metalici și elemente de capăt unde situația a impus-o. De asemenea, au fost montați butoni și plăcuțe reflectorizante pe stâlpi și parapete.