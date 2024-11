Epuizarea la locul de muncă poate duce la dificultăţi în controlul emoţiilor - studiu

Cercetătorii spun că rezultatele lor sunt legate de teoria „epuizării ego-ului ” - o idee controversată în psihologie conform căreia voinţa este o resursă limitată care se epuizează prin efort. Rezultatele, adaugă ei, sugerează că este mai bine să iei o pauză după o zi de efort mental înainte de a te angaja în alte sarcini.

„Dacă doriţi să aveţi o discuţie cu partenerul dvs. şi simţiţi că sunteţi epuizat mental, nu o faceţi”, a declarat Erica Ordali, autor principal al studiului de la IMT School for Advanced Studies Lucca, în Italia. „Ia-ţi timp. Fă-o în altă zi”.

În jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences, Ordali şi colegii săi au cerut unui număr de 44 de participanţi să întreprindă diverse activităţi pe calculator timp de 45 de minute, inclusiv vizionarea de clipuri video emoţionante.

În timp ce jumătate dintre participanţi au fost rugaţi să utilizeze autocontrolul în timpul activităţilor, de exemplu, să nu îşi arate emoţiile ca răspuns la videoclipuri, celălalt grup nu a trebuit să exercite autocontrol.

Fiecare participant a fost echipat, de asemenea, cu o cască cu electroencefalogramă (EEG), permiţându-le cercetătorilor să măsoare activitatea cerebrală a subiecţilor.

Rezultatele studiului

Printre alte rezultate, echipa a constatat că participanţii din grupul de autocontrol au prezentat creşteri ale activităţii undelor cerebrale delta în zonele cortexului prefrontal legate de luarea deciziilor şi controlul impulsurilor. Nici o astfel de schimbare nu a fost observată pentru celălalt grup.

Undele delta sunt observate de obicei în timpul somnului, mai degrabă decât în timpul zilei, ceea ce sugerează că anumite părţi ale creierului au „aţipit” în cazul participanţilor care şi-au exercitat autocontrolul, explică Ordali.

Ulterior, echipa a cerut ambelor grupuri să ia parte la o serie de jocuri, inclusiv unul cunoscut sub numele de „şoimi şi porumbei”, în care indivizii trebuiau să decidă dacă să coopereze pentru a împărţi resursele sau să se comporte într-un mod ostil pentru a le asigura.

Rezultatele arată că 86% dintre participanţii cărora nu li s-a cerut să exercite autocontrol la începutul studiului s-au comportat ca porumbeii, angajându-se într-o cooperare paşnică. În schimb, procentul a fost de doar 41% în rândul participanţilor cărora li s-au dat iniţial sarcini de autocontrol, ceea ce sugerează că aceştia au avut tendinţa de a se comporta ca nişte şoimi.

Echipa a împărţit apoi alţi 403 participanţi în două grupuri şi a repetat studiul, dar fără a înregistra activitatea cerebrală a participanţilor. Din nou, participanţii cărora li s-a cerut afişeze autocontrol s-au comportat ulterior mai agresiv.