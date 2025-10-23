Prima pagină » Social » Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat. Când va avea loc

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat. Decizia a fost luată după ce mai mulți candidați au semnalat nereguli privind organizarea probei.
23 oct. 2025, 18:50, Social

Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat, anunță, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Decizia a fost luată după ce mai mulți candidați au depus contestații privind nereguli în organizarea probei scrise.

Motivele care au stat la baza reluării examenului sunt multiple: „s-au înregistrat întârzieri semnificative față de ora oficială de începere, precum și probleme legate de formularea chestionarelor, unele întrebări fiind considerate neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs”, a spus ministrul Rogobete.

Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgență este o măsură „necesară” pentru ca examenul „să se desfășoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională”, a mai subliniat ministrul.

Proba va avea loc în data de 28 octombrie 2025, la ora 10:00.