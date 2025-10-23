Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat. Când va avea loc

Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat, anunță, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Decizia a fost luată după ce mai mulți candidați au depus contestații privind nereguli în organizarea probei scrise.

Motivele care au stat la baza reluării examenului sunt multiple: „s-au înregistrat întârzieri semnificative față de ora oficială de începere, precum și probleme legate de formularea chestionarelor, unele întrebări fiind considerate neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs”, a spus ministrul Rogobete.

Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgență este o măsură „necesară” pentru ca examenul „să se desfășoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională”, a mai subliniat ministrul.

Proba va avea loc în data de 28 octombrie 2025, la ora 10:00.