Accident în parcarea unui centru comercial, în timpul probei practice pentru permisul auto. O persoană a fost transportată la spital

Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 11:30, în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploieşti.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, o femeie de 45 de ani, care participa la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere, se pregătea să plece de pe loc când a pierdut controlul autoturismului şi a lovit un alt vehicul parcat.

În urma impactului, o persoană aflată în apropiere a fost prinsă între cele două maşini, fiind rănită. Victima a fost transportată de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale.

Atât candidata, cât şi examinatorul şi ceilalţi participanţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului.