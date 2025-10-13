Circulaţia pe drumul care face legătura între A1 şi Timişoara s-a deschis luni

„Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, a fost deschisă!”, a precizat ministrul Trasporturilor, Ciprian Șerban.

Drumul de 10 kilometri, construit în judeţul Timiş, va asigura un acces mult mai facil între A1 şi municipiul Timişoara.

DN69A are câte două benzi pe sens, este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate trei noduri rutiere: la intersecţia cu DN69, la intersecţia cu DC58 şi la intersecţia cu A1.