Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend

Drumul Național 7C – Transfăgărășan și DN 67C – Transalpina rămân închise în weekend, din cauza ninsorii din ultima săptămână acumulată pe carosabil.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, sâmbătă dimineața nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), circulația rutieră este oprită pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), precum și pe DN 7C Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000), județul Argeș și Bâlea Cascadă (km 130+800), județul Sibiu.

Recomandări esențiale de la polițiști

Din cauza lucrărilor, circulația rutieră pe DN2A, la intrarea în localitatea Crucea, județul Constanța (km. 142+000 – km. 164+000), se desfășoară deviat prin localitățile Siliștea-Capidava-Hanul Morilor, cu excepția riveranilor/transportului public de persoane.

Nu mai sunt probleme din cauza acumulărilor de apă care să impună devierea traficului prin localitățile Pantelimon, Saraiu și Hârșova.

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să se informeze din timp despre condițiile meteorologice și restricțiile impuse pe traseul pe care urmează să-l parcurgă și, pentru siguranță, să nu pătrundă pe tronsoanele de drumuri închise circulației!