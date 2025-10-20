Atenție șoferi! CNAIR închide Transfăgărăşanul şi Transalpina pentru perioada de iarnă

Măsura închiderii circulaţiei pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanţi ai CNAIR Central, DRDP Bucureşti, DRDP Braşov, DRDP Cluj şi DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din „Normativul privind circulaţia rutieră pe drumurile montane – Drumul Naţional DN 7C „Transfăgărăşan” şi Drumul Naţional DN 67 C „Transalpina”.

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanşe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceaţă şi polei.

De asemenea, CNAIR precizează că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător.