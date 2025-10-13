Slovacia: Cel puțin 20 de răniți în urma unui grav accident feroviar

Potrivit poliției, în cele două trenuri se aflau 80 de pasageri. Din imaginile publicate de autorități pe rețelele de socializare, se pot observa vagoane avariate, dar și o locomotivă deraiată.

Serviciile de intervenție au transmis două elicoptere și mai multe ambulanțe, iar spitalele din proximitate au activat planurile de urgență pentru pacienți cu traumatisme.

Compania feroviară slovacă a precizat că accidentul s-a realizat într-un punct în care liniile feroviare se intersectează într-o singură linie, dar a anunțat și continuarea investigațiilor pentru aflarea cauzelor exacte.