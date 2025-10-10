Conducătorul ambarcaţiunii răsturnate în vară la Sulina, trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Procurorii militari au emis rechizitoriul prin care au dispus trimiterea in judecată a inculpatului I.C.A., soldat gradat profesionist, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, a transmis Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. Bărbatul care a condus ambarcaţiunea ce s-a răsturnat, provocând moartea a patru pasageri este acuzat că nu a respectat regulamentele de navigaţie.

„La data de 28 iunie 2025, in jurul orei 18:00, inculpatul a plecat din portul Sulina, conducând o ambarcaţiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispoziliile regulamentele de navigaţie şi măsurile de prevedere specifice acestei activităţi, iar în jurul orei 19:30, în zona golfului Musura, între digul de nord şi epava „Turgut S”, în contextul vremii nefavorabile şi a valurilor mari, ambarcaţiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane” a precizat într-un comunicat de presă Parchetul Militar.

Acuzaţiile procurorilor arată că bărbatul a condus o ambarcaţiune de agrement, primind la bord pasageri peste numărul maxim permis de norme.

De asemenea, el nu a respectat îndatoririle generale de vigilenţă din Regulamentul de navigaţie pe Dunăre, întrucât a plecat din portul Sulina, fără să ţină cont de vremea nefavorabilă de la acel moment, punând astfel în pericol viaţa pasagerilor. Rechizitoriul mai arată că cel care conducea ambarcaţiunea în zona apelor mării teritoriale, golful Musura, deşi aceasta făcea parte dintr-o categorie care îi permitea navigarea doar pe căile navigabile interioare.

Dosarul a fost înaintat, pentru a fi judecat, Tribunalului Militar Bucureşti.