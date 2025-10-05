Autoturism lovit de tren într-o localitate din Suceava. O persoană a rămas blocată în vehicul

Un autoturism a fost lovit de tren, luni, la o trecere la nivel cu calea ferată în localitatea Trei Movile, comuna Șcheia.

Pompierii militari intervin cu două echipaje dotate cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, cu medic.

O persoană prinsă în mașină prezintă multiple traumatisme și este conștientă, fiind asistată de echipele de intervenție.

Victima încarcerată, un bărbat, a fost extrasă și predată echipajului SAJ, care îi acordă primele îngrijiri medicale. Rănitul va fi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Situația este în continuă evoluție, iar autoritățile monitorizează misiunea pentru a asigura extragerea în condiții de siguranță.