UE lansează birouri regionale pentru fabricile de IA în statele membre şi în ţările partenere

Potrivit unui comunicat al CE, sunt vizate Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Letonia, Malta şi Slovacia, dar şi ţări partenere precum Islanda, Republica Moldova, Elveţia, Regatul Unit, Macedonia de Nord şi Serbia.

Aceste „antene” vor colabora îndeaproape cu fabricile de IA pentru a le oferi comunităţilor naţionale de IA acces securizat de la distanţă la resurse de supercalcul de talie mondială, optimizate pentru IA. Reţeaua, pe deplin integrată în ecosistemul EuroHPC, urmăreşte să extindă accesul la talentele, infrastructura şi inovarea în domeniul IA în întreaga Europă.

Comisia Europeană a selectat vineri şase noi fabrici de inteligenţă artificială (IA), care vor contribui la inovare şi vor stimula dezvoltarea acestei tehnologii în UE. Aceste fabrici vor fi situate în Spania, Lituania, Olanda, Polonia, Republica Cehă şi România.

„Această implementare contribuie la progresul Planului de acţiune privind continentul IA şi vine în completarea investiţiilor UE în viitoarele gigafabrici de IA, instalaţii de mare amploare dedicate dezvoltării şi formării unor modele avansate de IA şi a unor sisteme de pionierat în domeniu, aliniindu-se în acelaşi timp la Strategia privind aplicarea IA pentru a accelera adoptarea inteligenţei artificiale în economia şi în sectorul public din Europa”, transmite Comisia Europeană.