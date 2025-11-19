Mântuire și IA / Aplicațiile cu specific spiritual și religios au un succes colosal la români și acesta e doar începutul! / Ce mai vine după „colosal”?

Românii își citesc știrile, își plătesc facturile și vorbesc cu prietenii în același spațiu în care-și caută rețete noi de gătit, idei de amenajare interioară sau lucrează – în ecranul telefonului.

Dar mai e ceva ce împart cu acesta și din ce în ce mai mulți recunosc că o fac: folosesc aplicații de Inteligență Artificială pentru a găsi îndrumare spirituală sau a-și căuta rugăciuni „la toată vremea”, personalizate în funcție de nevoie.

Dacă tablele lui Moise aveau IA pe ele era altă treabă!

Nu mai ai vreme să ajungi la biserică? Te sufocă ritmul alert al timpurilor?

O aplicație religioasă poate să-ți servească și drept ghid religios, și să te ajute să-ți notezi păcatele pe ziua în curs, să-ți identifice rugăciunea la problema pe care o ai, să-ți notifice zilele de post sau să te atenționeze când începe, de pildă, perioada Triodului.

Totul, cu exactitate de inteligență artificială.

Este bine? Este rău?

Pentru tânărul obișnuit cu un oarecare ritm al vieții spirituale (mers regulat la biserică, spovedit, împărtășit), o asemenea aplicație ar putea suna ca noile table înmânate lui Moise pe muntele Sinai de Însuși Bunul Dumnezeu, doar că cu AI pe ele!

Sună extraordinar de bine, dar capcana, identificată de psihologi, este tendința de a substitui întru totul viața autentică, sacerdotală, cu ecranul mort al telefonului.

Un creier obosit după o zi de muncă se mulțumește și cu un click pe un ecran și are capacitatea de a substitui experiența autentică cu cea digitală, automulțumindu-se prin aportul instant de dopamină.

De spovedit nu poate fi vorba, desigur, dar o întrebare pusă, așa, doar ca să vezi ce-ți răspunde, poți s-o trimiți.

Let’s chat about the Bible Chat!

O aplicație descărcată de 10 milioane de români, de departe regina neîncoronată a aplicațiilor religioase de la noi, Bible Chat, a primit finanțare de 14 milioane de euro.

Bible Chat este o aplicație mobilă, românească, destinată comunității creștine, care utilizează inteligență artificială pentru a genera conținut religios personalizat: rugăciuni, reflecții, psalmi, mesaje duhovnicești.

Fondatorii ei spun că vor să ofere sprijin spiritual, emoțional și psihologic prin tehnologie.

În februarie 2025, cum spuneam, Bible Chat a încheiat o rundă de serie A, condusă de True Ventures (Sillicon Valley), cu participarea Early Game Ventures (România) și Play Ventures, de 14 milioane de dolari.

Într-un singur an, aplicația cu 10 milioane de utilizatori a generat profituri de 15 milioane de dolari, ocupând un foarte onorabil loc 13 la descărcări în AppStore, alături de giganții WhatsApp și Instagram.

Bible Chat este, într-adevăr, un concept românesc, dar 90% din audiență este în SUA, dacă e să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului.

Asta nu înseamnă nimic, atâta vreme cât tendința omului este să înlocuiască organul real al credinței cu un substitut ce oferă aparența eficienței și satisfacție instant, totul din confortul pijamalei.

Cât este de „spirituală” experiența chat-bot-ului?

Și, că veni vorba, o întrebare se impune: care mai este relevanța spirituală autentică după interacțiunea cu un chatbot și cât este de real sprijinul oferit de un instrument antrenat?

Că aceste aplicații au venit în întâmpinarea unei nevoi evidente de spiritualitate a omului postmodern (de-acum, putem să0i zicem așa, că nu se mai supără nimeni), este evident. Și că (și acestea, la fel ca celelalte aplicații) încurajează sedenatrismul și izolarea este la fel de adevărat.

58% dintre cei care descarcă aplicații spirituale accesează conținut eminamente religios, potrivit techsciresearch.com.

Hallow – aplicație de top pentru lumea catolică – este, de asemenea, un jucător redutabil pe piața „spiritual tech”, după cum au numit-o specialiștii.

Ca să nu mai vorbim de Bible App, o aplicație cu versiuni în peste 2.000 de limbi și dialecte.

Cu toate acestea, reprezentanții bisericii creștine sunt în total consens atunci când spun că nici una dintre aceste aplicații nu pot fi și nu vor fi niciodată un substitut, fie el oricât de amărât, pentru viața sacerdotală autentică, vie, în prezența comunității și a lui Hristos. (În cazul lumii creștine).