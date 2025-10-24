Liderii UE cer accelerarea adoptării unui euro digital pentru a stimula sistemele de plăți din cele 27 de state membre

Guvernele Uniunii Europene doresc să accelereze adoptarea unui euro digital, care să funcționeze ca mijloc de plată electronic, pentru a stimula sistemele de plăți din cele 27 de state membre. În prezent, acestea depind în mare măsură de furnizori americani pentru astfel de tranzacții și privesc cu îngrijorare creșterea metodelor alternative, precum „criptomonedele stabile”, potrivit EFE.

„Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, euro-ul digital oferă o oportunitate strategică de a sprijini un sistem european de plăți competitiv și rezilient, care să contribuie la autonomia strategică și securitatea economică a Europei și să consolideze rolul internațional al euro”, afirmă șefii de stat și de guvern ai UE într-o declarație aprobată în cadrul summitului de joi.

Liderii celor 27 de state au discutat, alături de președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, și de președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, despre inițiativele de promovare a euro-ului digital — un proiect la care Frankfurt lucrează din 2021 — și despre măsurile de îmbunătățire a integrării piețelor de capital, precum și despre situația economică și financiară a blocului comunitar.

În documentul rezultat în urma discuțiilor, liderii subliniază „importanța finalizării rapide a lucrărilor legislative și accelerării celorlalte etape pregătitoare” pentru a avansa către acest euro digital, după ce miniștrii lor au aprobat, la începutul acestei luni, cadrul legislativ care ar permite lansarea proiectului, dacă acesta va primi în final undă verde.

Protejarea suveranității europene în spațiul financiar

Președinta BCE a insistat că finalizarea legislației „este un pas esențial pentru pregătirea unei posibile emiteri” și a subliniat că euro-ul digital „este crucial pentru reducerea dependenței de furnizorii de plăți non-europeni și pentru protejarea suveranității europene în domeniul financiar”, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Reglementarea stabilește aspectele fundamentale ale viitoarei monede, printre care obligația comercianților de a o accepta, modalitățile de utilizare și formula de calcul pentru stabilirea unui plafon de deținere, menit să evite o potențială retragere masivă a depozitelor către portofelele digitale de euro.

Normele nu au primit încă aprobarea Parlamentului European, unde au fost ridicate întrebări privind utilitatea, impactul și costurile asupra sistemului bancar tradițional, confidențialitatea utilizatorilor, accesibilitatea pentru grupurile vulnerabile și eventualele riscuri pentru stabilitatea financiară.

Deși proiectul este în lucru de câțiva ani, acesta a primit un nou impuls pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari, care determină UE să își reducă dependența chiar și de parteneri tradițional de încredere, precum Statele Unite, dar și din cauza creșterii exponențiale a noilor forme de monedă electronică — în special a „stablecoin-urilor”, sprijinite activ de administrația Trump.

Consolidarea rolului internațional al euro

UE se teme că piața europeană ar putea ajunge sub controlul furnizorilor privați din țări din afara Uniunii, care oferă produse cu garanții reduse sau inexistente pentru utilizatori. De asemenea, Bruxelles-ul este preocupat de faptul că dominația dolarului în noile mijloace de plată ar putea submina rolul internațional al euro-ului.

În acest sens, documentul aprobat de lideri reafirmă „angajamentul de a consolida rolul internațional al euro, inclusiv ca monedă de rezervă și de tranzacție”, într-o „lume fragmentată”, și de a extinde utilizarea sa în comerțul și finanțele internaționale.

Cei 27 subliniază că economia zonei euro rămâne „rezilientă”, datorită scăderii inflației, pieței muncii solide și condițiilor financiare favorabile, dar avertizează că incertitudinile politice continuă să apese asupra perspectivelor de creștere.