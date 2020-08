EXCLUSIV Marius Tucă Show, regizorul Cristi Puiu şi dr. Adrian Marinescu despre reguli, pandemie democraţie şi libertate, despre şcoala online şi masca pe faţă

Ediţia Marius Tucă Show de marţi a început cu regizorul Cristi Puiu, tema principală a discuţiei fiind recentul său discurs de la TIFF, care a fost disecat de societatea românească. Cristi Puiu a fost pesimist şi s-a arătat uimit de cum au reacţionat oamenii la vorbele sale.

Şi-ar dori ca oamenii să înţeleagă măsurile care le sunt impuse, şi-ar dori ca cei care ne conduc să nu ne mai trateze ca pe nişte vite, ci să dialogheze cu noi, şi-ar dori ca fetele sale să aibă motive să rămână în ţara lor.

În ceea ce priveşte reacţia actorilor sau lipsa ei a în aceste 5-6 luni de teatre închise l-a speriat foarte tare şi se întreabă ce au făcut cu pasiunea pentru arta lor.

Marius Tucă a condus apoi discuţia spre proiectele artistice ale lui Cristi Puiu şi despre filmele sale preferate.

În cea de-a doua parte a emisiunii, invitat a fost doctorul Adrian Marinescu care a avut o atitudine optimist, ca de obicei, chiar dacă stă zilnic în spital şi situaţia nu e niciodată roz acolo, indiferent că este sau nu pandemie de Covid.

Masca a fost una dintre temele de discuţie, iar dr. Marinescu a spus din nou că aceasta trebuie purtată, în zone aglomerate, pentru că nu ştim cine este infectat şi cine nu. Se apropie toamna şi sezonul virozelor, iar medicul speră să avem o rată de vaccinare antigripală mult mai mare ca până acum. Cu privire la vaccinul pe care ruşii susţin că îl au, Adrian Marinescu mărturiseşte că el e prudent şi îşi pune multe semne de întrebare privind acest vaccine.

În opinia lui Marinescu, copiii ar trebui să meargă la şcoală fizic, nu online, iar cu ocazia aceasta "poate luăm măsurile pe care nu le-am luat până acum, scăderea numărului de copii în clasă, condiţii de igienă".

M. Tucă: Am vazut interventia de dinaintea filmului. Nu era nici o fractura de logica sau ceva nesustinut. O sa dam materialul. Ma intrebam de ce aceasta revarsare de ura, desi multi nici nu au vazut interviul. Cristi Puiu a zis ca poarta masca.

C. Puiu: M-am gandit ca poate tonul, ca am avut un ton mai angajat. M-am gandit apoi ca poate felul in care am incheiat. Cred ca sunt lucruri mai periculoase si mai grave decat pandemia, de exemplu dictatura. Apoi m-am gandit ca poate trimiterea la revolutie. Eu veneam dintr-o intalnire. Intr-una din discutii am adus vorba de revolutie, pentru ca guvernantii se grabesc sa ii califice pe oameni usor, sa le puna etichete deranjante, si oamenii devin usor indsciplinati, din punctul lor de vedere. Din amintirile mele legate de Revolutie, multi care au murit acolo erau considerat indisciplinati si de regimul de atunci. Poate ca unii sunt indisciplinati, dar poate au motive bune. Dupa aia nu am mai inţeles foarte bine. Multe ziare online spuneau: Cristi Puiu, discurs antimasca. Mi s-a parut si mai grav. Ar fi logic un discurs si pro masca. Exista careva care tine un discurs pro masca, fara sa tina seama de context? Se poate sa se intample ca masca sa fie necesara uneori, dar un fel de declaratie de dragoste facuta mastii, ce inseamna asta?

M. Tucă: Referirea la revolutie tinea de libertatea, ca am castigat-o cu greu, si ne-o pierdem.

C. Puiu: Era vorba ca oamenii aceia indisciplinati strigau pentru libertatea lor. M-am gandit ca singura explicatie e ca am intrat acolo suparat si nervos. Am fost tinuti la intrare 30 de minute, cu lungi explicatii. Am intrebat pe unul din organizatori daca pot sa vorbesc la microfon fara masca, o ocazie sa reafirm normalitatea. Nu ne-am născut cu mască, aceste măsuri sunt tranzitorii, candva vom iesi din criza COVID. Omul a zis ca nu. Dupa ce filmul fusese in Franta în cinematograf...

M. Tucă: Eu in fiecare zi zic asta. In toate tarile care au trecut prin infern s-au deschis cinematografe, si fara masca, doar lasa un loc liber intre cei care stau. Revolta dumneavoatra era cu atat mai bine venita, din punctul meu de vedere.

C. Puiu: Anca, sotia mea, m-a rugat să mă calmez, intrucat lucrurile se rezolvasera.

M. Tucă: Ea e mai echilibrata, un om mai asezat. Faptul ca sunteti mai impulsiv, mie mi-a placut. In starea aia de nervozitate ati spus lucrurilor pe nume. Noi o sa dam discursul, si daca cineva are de reprosat lui Cristi Puiu, eu nu gasesc nimic.

C. Puiu: Eu eram foarte suparat. Acelasi om care m-a oprit la intrare a mai spus o data. Ala a fost declansatorul. Eu initial voiam sa zic doar "vizionare placuta" si ca imi pare rau ca trebuie ca spectatorii sa poarte masca atat, ca dureaza 200 de minute. Eu am ales sa vad filmul singur, confortabil. Scaunele alea din aer liber, masca, frig, tantari, complicat.

M. Tucă: Ati vorbit cu Tudor Giurgiu?

C. Puiu: Da, chiar atunci, nici el nu a inteles. Noi am plecat a doua zi dimineata, m-au sunat de la ceva televiziuni daca intru in direct, si eu am zis ca da. Eu sunt naiv, cred ca oamenii sunt de buna credinta. Realitatea m-a luat, m-a forfecat, nu am inteles nimic, dar am inteles tot cand am ajuns acasa. M-au sunat prieteni: ba, tu nu porti masca. Ba da, port masca.

M. Tucă: Cred ca aici tine de autoritatea locala, mi se pare o mare prostie ca la un festival de film sa porti masca.

C. Puiu: Si mie mi se pare foarte grav.

M. Tucă: Nu are importanta ca filmul avea o ora, trei sau sae, putea fi de cinci minute, nu porti masca pentru ca esti in aer liber, la distanta de ceilalti spectatori.

C. Puiu: Decizia apartine autoritatilor si noi ne supunem. Dar ce ma deranjeaza e frica din ochii oamenilor.

M. Tucă: Avem aici un sondaj in acest sens. La Paris se poarta masca in locurile aglomerate, dar nu la turnul Eiffel. Sa zicem ca in piete ar trebui purtata, dar pe esplanada la mare cand te plimbi seara sa porti masca mi se pare o prostie. Daca vrei sa stai la coada la shaorma doua ore, iti pui masca. Astazi pe site a dat un interviu un domn Hans Kluge, de la OMS. El a spus ca nu a inceput al doilea val. Spune ca raspunde la whatsapp pentru ca ii scriu zeci de ministri. Reporterul intreaba: intre timp discutiile despre masti continua. In Olanda virusologii spun ca nu trebuie sa purtam masca. E obligatorie peste tot, tu ce crezi. El a spus ca ramane valabil ce a zis OMS: masca pentru bolnavi si pentru personalul medical. Purtarea unei masti este recomandata persoanelor cu sistem imunitar slabit, celor peste 65 de ani sau unde contactul strans nu poate fi evitat. Pentru desteptii care v-au injurat, ii trimit la acest interviu dat de acest domn.

Se difuzeaza discursul lui Cristi Puiu.

M. Tucă: Felicitari inca o data pentru discursul de la Cluj. E bine ca purtati distanta fizica, purtati masca in spatii inchise, si eu fac asta.

C. Puiu: Mie mi se pare grotesc. Eu am plecat, dar m-am intors aici pentru ca sunt atasat de Romania. Dar pleaca oamenii din tara, si fetele mele se gandesc la asta. Ati vazut rezultatele de la titularizare pe post, e dezastru. Si ei, politicienii, timp de 30 de ani au facut harcea-parcea tara asta. Dintr-o data ei sunt aia buni, doctorii sunt transformati in sfinti. Sa nu zici ceva de rau despre doctori, ca ajungi la spital si te toaca. A venit pandemia peste noi si sistemul sanitar era in armonie cu cosmosul? Ce se zicea mai intai de ei? Spaga, peste tot. Sunt povesti gen Ciomu.

M. Tucă: Ati auzit de un film Moartea Domnului Lazarescu?

C. Puiu: Cand l-am facut nu m-am gandit la asta. Era un film despre un om care moare in spital, si ma gandeam ca exista empatie.

C. P: Si inca am fost elegant. Taica-miu lucra la spitalul Colentina, eu am copilarit acolo. Noi suntem trei frati, nu aveau bani de bona, asa ca ne petreceam mult timp pe acolo.

M. Tucă: Pe cand vedem un film despre turma?

C. Puiu: Pai mi-e teama ca lucrurile se duc acolo, dar sper sa nu am dreptate. Nu sunt deloc optimist. Ma gandesc la fetele mele, si nu am solutii. pe vremea lui Ceausesc exista acest refugiu, acel afara, Germania Italia. Nu mai exista acum. La un moment dat am pus la cale un plan, sa ne luam o excursie la Leningrad, de acolo sa trecem in Finlanda. Nu stiu cine venise cu acel scenariu. Nu eu, ca nu ma misc din casa, rar ies si la restaurant.

M. Tucă: V-am vazut in restaurant. Sunteti nu antisocial, dar foarte discret, nici o exprimare a faptului ca sunteti vedeta.

C. Puiu: M-a recunoscut CT Popescu.

M. Tucă: Pai si de ce nu faceti un film despre turma, despre vite?

C. Puiu: Despre felul in care ne trateaza politicienii. Am avut o idee de acest gen.

M. Tucă: Suntem singura tara din lume unde cetatenii sunt certati de autoritati.

C. Puiu: Probabil ca e o copiere incosntienta a modelului prin care au trecut la randul lor. Venim din familii care isi educau copiii cu cureaua.

M. Tucă: Sa asculti, sa nu faci aia sau ailaltă. Potrivit unui sondaj, 80% din oameni au fost de acord sa renunte la drepturile lor pentru siguranta. Mi se pare infiorator.

C. Puiu: Asta e sfarsitul. Problema e mult mai serioasa. Nu cred ca vreo societate poate functiona altfel decat in baza increderii reciproce. medicul nu stie medicamente. El prescrie pacientului pentru ca farmacistul zice ca sunt bune pentru aia sau aia.

C. Puiu: Eu am incredere in ei si iau medicamentul. Politicienii doar transmit frica, nu a existat nici un dialog.

M. Tucă: Aceasta agresivitate, cu numarul de morti, dar dau doar ce le convine.

C. Puiu: Deci increderea in cetatean e zero.

M. Tucă: Pai sunt interesati sa conduca, nu ii intereseaza cetateanul.

C. Puiu: Ce se intampla cu oamenii care au murit din alte motive?

M. Tucă: Prezinta doar cifrele care le convin lor. Ca exista COVID si nimic altceva in Romania. Cati actori protesteaza pentru ca cinematografele sunt inchise?

C. Puiu: M-a speriat foarte tare asta, că nu au protestat. De multe ori i-am intrebat pe actorii cu care am lucrat: tu cum te-ai facut actor? Cred ca un anumit gen de narcisism se aplica artistilor in general, dar acum s-a luat o masura foarte dura, teatre si cinematografe inchise, voi sunteti lasati pe drumuri, dar din ce traiti?

M. Tucă: Multi castiga pentru ca sunt angajati la teatru, din somaj tehnic. Dar pasiunea, de ce te-ai facut actor? Am facut emisiuni mai multe despre asta decat proteste, care oricum nu au fost deloc. E rau pentru ca in toata lumea s-au deschis teatrele si cinematografele. Si in Anglia, care a trecut prin iad, la 1 septembrie se deschid cinematografele.

M. Tucă: A fost lung drumul de la Marfa si banii pana acum?

C. Puiu: A fost.

M. Tucă: Cat a ramas din Cristi Puiu care a inceput?

C. Puiu: Cred ca a ramas ceva.

M. Tucă: Inocenta, naivitatea?

C. Puiu: Un soi de naivitate care sade bine unui om tanar, nu unuia de 50 de ani. Drumul meu a fost greu, de la inceput de altfe. Am repetat clasa a 12a, liceul sapte ani, apoi armata la dilibau.

C. Puiu: Totul cu multe ocolisuri, inclusiv filmul asta. Am mers la Cluj, fericit ca prezint filmul. M-am gandit ca prezint fara masca, si faptul ca au zis nu m-a surprins. Nu ma asteptam la asta, ma gandeam ca am ajuns acasa. A fost apoi sesiune de Q and A, si l-am rugat pe Mihai sa tina el sesiunea. Jumatate din familia sotiei mele Anca e de acolo, din Cluj.

M. Tucă: Inainte de a proiecta filmul ati zis ca e greu sa stai 20 de minute si daca e cazul sa se ridice sa plece. Au plecat?

C. Puiu: Nu stiu pentru ca am plecat eu.

M. Tucă: Am mai citit despre evenimente cu peste 5000 de spectatori in Franta, fara restrictii de la 1 septembrie.

C. Puiu: Cred ca se iau tarile in ordine alfabetica.

M. Tucă: Poate parea gluma, dar eu va spun, in timp ce noi nu avem grupuri mai mari de 50, asta fac francezii. Adunarile culturale, spectacole, concerte, vor fi autorizate incepand cu 15 august, in anumite conditii sanitare, a spus ministrul culturii din Franta pe 4 august. L-ati vazut pe cel roman? E delimitat de limba si de cultura. Care sunt conditiile sanitare? Ca la TIFF a iesit scandal ca nu ati purtat masca la microfon. Este necesara lasarea unui loc liber intre doua persoane, sau grupuri, si purtarea unei masti, ca daca sunt 5000 de oameni e normal sa porti masca.

C. Puiu: Si reglementarile astea zici ca vin din gura virusului.

M. Tucă: Plus ca virusul oboseste dupa ora 23:00. Bine ca nu se duce o data cu gainile la culcare, ca era tot inchis de la 20:00. De ce este califat COVID-19 in Romania?

C. Puiu: Nu am idee. Eu as vrea o discutie cu medicii.

M. Tucă: Ce le-ati transmite presedintelui si premierului, fara a politiza?

C. Puiu: Dialog, dialog, dialog. Asta ar trebui sa faca, le transmit multa sanatate. Asta e singurul mesaj. Sa coboare de pe cal si sa vorbeasca cu poporul. Discuta cu oamenii si nu ii mai trata ca pe vite.

M. Tucă: Pintilie si Ciulei v-au placut ca regizori?

C. Puiu: Pintilie clar. Pentru noi, noul val, "Reconstituirea" ramâne de referinta. Ciulei, nu tocmai. Pintilie, Daneliuc, cel cu Morometii 1, sunt de baza.

M. Tucă: Padurea Spanzuratilor?

C. Puiu: Mi se pare un film important, dar nu tocmai pe gustul meu.

M. Tucă: La teatru mergeti?

C. Puiu: Nu prea, ma supar foarte tare, si cand ma duc stau in margine de rand. Cand intra spectacolul pe mana actorilor e nenorocire. Drumul ar trebui facut dinspre actor spre regizor. Ca actor eu as pune intrebari, nu as astepta sa imi zica el.

M. Tucă: Si nu avem actori de felul asta?

C. Puiu: Ba da. Actorii cu care am lucrat eu au fost langa mine, ce trebuia. Exista niste ciocniri, in mod evident, la filmele mele se plange mult, se si lesina. Dar nu le vorbesc urat. Uneori urlu pe acolo.

M. Tucă: Cat ati lucrat la ultimul film?

C. Puiu: Mult. A fost greu.

M. Tucă: Luni sau mai mult?

C. Puiu: Scenariul a fost depus la CNC in 2012.

M. Tucă: Cum e intr-o familie cu atatea fete?

C. Puiu: E complicat. E un exercitiu, sa te pui in sosetele celuilalt. E o forma de acceptare a diferentelor. Ma inteleg chiar si cu Anca, desi exista clashuri.

M. Tucă: Care e filmul la care tineti cel mai tare?

C. Puiu: Daca as spune repede, Sierra Nevada.

M. Tucă: Cand Rodica Mandache vorbeste despre Sierra Nevada, poate sa vorbeasca un an despre el.

C. Puiu: Poate ca intalnirea cu textul lui Soloviov se petrece mai usor. Spuneam ca o realizare ar fi daca oameni, dupa ce ies din sala de la film, sa se duca sa ia cartea.

M. Tucă: Poate ca filmul e mai bun decat cartea.

C. Puiu: Chiar nu stiu.

M. Tucă: Ce urmeaza, artistic?

C. Puiu: Ziceam la un moment sa facem un film despre discutia aia cu usile inchise care a avut la CC, la revolutie, cand era Iures, si publicase cineva faptul ca frontul exista de sase luni. Am zis hai sa imaginam aceasta situatie.

M. Tucă: As vrea sa gasim o zi sa discutam despre toate. Poate ca la un moment dat presedintele si premierul vor iesi sa dialogheze.

Urmeaza a doua parte, cu doctorul Adrian Marinescu.

M. Tucă: Stau aici toata vara, imi pare rau ca nu am plecat deloc. Ce faceti, domnule doctor?

A. Marinescu: Bine, optimist.

M. Tucă: Cum e la Bals, medical si din punct de vedere al epidemiei.

A. Marinescu: La Bals activitatea e intensa. Intensa era si inainte de criza, terapia intensiva era plina peste tot cu cazuri. oricum activitatea era intensa, cu cazuri peste tot.

M. Tucă: Sa nu inteleaga lumea ca va e dor sa fie oamenii bolnavi.

A. Marinescu: La noi capacitatea e spre maxim. In fiecare zi eliberam locuri, se ocupa.

M. Tucă: S-a schimbat ceva legat de simptome ale COVID de la inceput pana acum? In virulenta virusului?

A. Marinescu: Nu cred ca se poate spune, ca nu avem dovezi, desi sunt studii care vorbesc despre mutatii, deci ar putea fi schimbari. Referitor sa simptomatologie in mod clar stim mai multe. E o varietate mare de simptome. Asta se intampla la cei mai multi dintre pacienti.

M. Tucă: Am citit azi un interviu. Ati vazut declaratia lui Cristi Puiu de la Cluj? Vi s-a parut ceva in neregula cu declaratia?

A. Marinescu: Nu am vazut exact ce a spus.

M. Tucă: El a spus ca nu stie de ce e nevoie sa poarte masca in aer liber, chiar daca o poarta in spatii inchise.

A. Marinescu: Initial spuneam ca trebuie purtata masca de cei bolnavi. Dar daca omul e asimptomatic, cum stiu daca cineva e infectat sau nu? Si daca cel infectat nu poarta masca, poate sa transmita, chiar daca eu port masca.

M. Tucă: Cum? Pastrezi distanta si ai masca.

A. Marinescu: Daca e zona aglomerata. Cand omul vorbeste cu tine, secretiile respiratorii ajung pe tine, trec prin masca. Studiile arata clar ca e important ca cine e infectat sa poarte masca.

M. Tucă: Da, dar daca porti masca si pastrezi distanta, esti in siguranta.

A. Marinescu: E adevarat, dar aceasta distanta nu prea se respecta.

M. Tucă: Am citit un interviu cu Hans Kluge, regula de baza: purtearea mastii e recomandata celor peste 65 de ani, celor cu sistem imunitar slab sau daca contactul fizic nu se poate evita. El spune ca va fi greu de tot in toamna si iarna pentru ca vor fi virozele, va fi coronavirusul, si ma intrebam cum veti trece ca medici la Bals peste asta, cum se va face selectia? Daca faceti testul si omul nu are COVID, are gripa?

A. Marinescu: Eu sper sa avem o rata de vaccinare mai buna. Impotriva gripei, anti pneumococic, mai ales cine are probleme. Si da, va fi complicat. Si in momentul de fata e deja greu. Cine e suspect nu stim sa il evaluam. Daca e in stare buna il izolam acasa. Cine are probleme majore de sanatate va trebui sa stea in spital, si va fi complicat, cum va fi si acum, mai ales ca majoritatea spitalelor sunt non-COVID, si ar trebui sa functioneze pe toate patologiile.

M. Tucă: Oamenilor le e teama sa mearga acolo. Se pare ca majoritatea tarilor europene sunt la primul val. Deci nu e ca la Tataru, cu doua cocoase. Dar aici scaderea numarului de cazuri nu s-a datorat evolutiei virusului, ci datorita masurilor restrictive pe care le-am luat, zice el. Vorbeste despre faptul ca vor fi trei boli in acelasi, o problema greu de administrat in moment. Credeti in vaccinul asta al rusilor?

A. Marinescu: As spune ca gandesc prudent. Ar trebui sa fie foarte transparente lucrurile. Daca ei zic ca lucrurile sunt clare, ar trebui ca ceilalti sa aiba acces la informatii.

M. Tucă: Directorul de la OMS spune: dezvoltam algoritm pentru toamna, deoarece vor fi trei fenomene sezoniere: gripa sezoniera, deschiderea scolilor si mortalitatea la batrani datorita bolilor de sezon precum pneumonie. Cum vedeti problema? Aveti copii?

A. Marinescu: Da, 11 ani are băiatul meu. E o perioadă lungă, nu o lună-două, poate să ţină până anul viitor sau mai mult. Şi pentru mine e clar că varianta online la şcoală nu are nicio legătură cu planul fizic. Dacă nu apar elemente pentru un scenariu mai rău ca acum, dacă ne mai echilibrăm puţin, cred că ar fi de gândit şcoala în plan practic şi, poate, cu ocazia asta, vom lua măsurile pe care nu le-am luat înainte.

M. Tucă: Adica sa mearga copiii la scoala?

A. Marinescu: Exact. În unele cazuri poate fi varianta hibridă, mai ales în mediul rural, unde nu sunt puţini elevi în clasă, nu se păstrează distanţarea, nu se respectă regulile de igienă. Dar nu aş merge pe varianta online, decât dacă situaţia e mai gravă peste o lună decât e acum.

M. Tucă: Copiii ar trebui sa poarte masti in clasa?

A. Marinescu: După părerea mea, un copil ar trebui să poarte masca când intră în şcoală, în pauze, când merge la toaletă, dar nu când stă în bancă. În bancă ar trebui să fie distanţă de un metru jumătate faţă de alt coleg. E greu de crezut că un copil mic va sta ore în şir cu masca pe faţă. Trebuie să fie un număr mai mic de elevi în clasă. Dacă sunt mai mulţi, ar fi variantă hibridă, dacă şcoala nu are clase suficiente. Unii vor sta acasă, ceilalţi vor veni la şcoală. De mult ar fi trebuit să avem mai puţini elevi într-o clasă, peste 30 de elevi nu e în regulă din punct de vedere al oricărui criteriu medical, fie că e Covid sau nu.

M. Tucă: Persoanele asimptomatice au aceeasi incarcatura virala ca cei simptomatici, spune un studiu corean. Initial se credea ca asimptomaticii au incarcatura virala mai mica, dar se pare ca nu e cazul.

A. Marinescu: Momentan e un singur studiu, deci nu e o concluzie clara. In general, pacientul simptomatic trasmite mai mult. Eu cred ca asimptomaticii transmit, dar mai putin. Mai greu e sa ii identifici.

M. Tucă: Un medic de la Strasbourg a dat un interviu. El spune ca eradicarea virusului e o prostie, ca va produce o boala sezoniera si asta e. Numarul zilnic de persoane internate recent nu ni se comunica. Numarul zilnic de persoane de la terapie intensiva, nou internati, numarul zilnic de persoane testate, rata zilnica a testelor pozitive. Rata asta autoritatile romane nu o dau niciodata.

A. Marinescu: Cand am datele zilnice le trec prin acesti parametrii.

M. Tucă: Da, dar sa dea si numarul de pacienti internati cu COVID in spitale.

M. Tucă: Noile focare descoperite nu au putut fi legate de restaurante si transportul public. Un studiu din Franta spune ca nici unul dintre cele 386 de focare identificate intre mai si iunie nu au fost legate de transportul public al orasului. Poate ca lumea poarta masca si nu se inghesuie. La Tokyo nici un focar nu a fost legat de liniile feroviare ale orasului. E adevarat, acolo se purta masca si inainte de coronavirus.

A. Marinescu: Referitor la restaurante, daca lucrurile sunt monitorizate, e mult mai ok decat la o cumetrie, de exemplu.

M. Tucă: Cele mai multe cazuri apar in intreprinderi, la spitale si in cadrul reuniunilor familiale, ca se reunesc tineri cu varstnici. Restaurantele nu sunt mentionate.

A. Marinescu: Legat de intreprinderi, sunt destui care desfasoara activitati fizice intense si nici nu pot purta masca, asa ca se bazeaza pe distantare, care nu se respecta.

M. Tucă: Ati primit remdesivir?

A. Marinescu: Urmeaza. Lumea spune ca e miraculos, dar cred ca mai trebuie teste ca sa vedem daca chiar e tratamentul minune.

M. Tucă: Am inteles ca tratamentul s-a schimbat mult. Parca la inceputul lui martie era un tratament. A evoluat tratamentul?

A. Marinescu: Daca ar fi ceva, ar fi remdesivirul. Hidroxiclorochina, studiile actuale spun ca e eficienta, iar acele reactii adverse mentionate nu prea s-au manifestat in practica.

M. Tucă: Rusia chiar a sustinut ca va avea vaccin in aceasta toamna. Nu ar trebui sa ne ferim de aceste predictii? Seful OMS intreba daca vaccinul ar fi eficient pentru toata lumea.

A. Marinescu: Cred ca e prudent. La un moment dat OMS spunea ca asimptomaticii nu transmiteau virusul.

M. Tucă: Suedezii spuneau ca daca nu erau caminele de batrani, atunci era o reusită.

A. Marinescu: Da, marea problema e la batrani si oameni cu probleme cronice.

M. Tucă: Ati avut oameni care au luat infectia de la asimtomatici?

A. Marinescu: As zice ca da. Erau oameni cu simptome usoare sau deloc. E greu sa spui care a transmis, dar e clar ca au fost familii total lipsite de simptome, si la test au iesit pozitivi.

M. Tucă: Credeti ca ar trebui sa se poarte mastile in aer liber, de exemplu pe malul marii, pe esplanada?

A. Marinescu: Depinde daca zona e aglomerata. Daca oamenii ar pastra acea distanta de 1 metru jumatate... Eu daca as face plimbarea, nu as avea nevoie de masca, ca stiu ce fac, dar daca ceilalti stau de exemplu de vorba...

M. Tucă: La proiectii in aer liber, e nevoie de masca?

A. Marinescu: Sunt masuri noi, cred ca incearca sa opreasca bulgarele să nu se rostogoleasca.

M. Tucă: Dam si noi viralele? Emisiunea e aproape gata.

Se difuzeaza material video – Vela: Suntem cu ochii pe voi.

M. Tucă: Basescu - Stapanul manelelor, intoarcerea faraderegelui. Si mai am unul, apropo de vaccinul rusesc. E important ca am vorbit despre scoala, si daca nu au loc toti in clasa, tot se ajunge la scoala online.

A. Marinescu: Ar fi varianta hibrid, ar sta cateva zile acasa, apoi ar merge la scoala.

M. Tucă: Data viitoare o sa va invit sa vorbim despre hepatite. In ce stadiu se afla Romania din acest punct de vedere?

A. Marinescu: Din pacate screeningul lipseste in mare parte. Peste un milion de romani au o hepatita, dar multi nu sunt diagnosticati. Exista variante de tratament pentru C care chiar vindeca. In 2020 sunt oameni care descopera o hepatita in stadiu avansat, cand nu se mai poate face nimic, de exemplu la ciroza hepatica. La hepatita C se poate face tratament de doua trei luni, care vindeca in procent de 97%.

A. Marinescu: Exista dependenti de droguri, diverse categorii vulnerabile.

M. Tucă: Asta inseamna o discriminare, avand in vedere cata atentie primeste COVID, e adevarat, ca e si contagios. Asa, a aparut o imagine cu vaccinul rusesc (imagine cu un glont).

A. Marinescu: Deci va fi o singura administrare.

M. Tucă: Deci nu exista al doilea val, sau cocoasa. Nu mai dau declaratia lui Tataru, ca sa nu va umfle rasul, ca pe domnul Rafila. Cum vedeti lucrurile de acum inainte?

A. Marinescu: Ar trebui sa avem o perioada mai linistita pe final de august, inceput de septembrie, pana vine sezonul rece, cand se complica lucrurile. Eu tot sper saptamana asta sa avem niste cifre ceva mai in regula.

M. Tucă: Ati spus acum o saptamana ca in urmatoarele 14 zile o să asistam la o schimbare. Eu mi-as dori ca dumneavoastra sa fiti un comunicator din partea guvernului referitor la COVID. Sunteti empatic, stiti tratament, stiti ce inseamna bolile infectioase. Nu credeti ca guvernul a tratat comunicarea intr-o maniera amenintatoare?

A. Marinescu: Cred ca comunicarea conteaza, si cea mai importanta vine de la medici. As face separare intre comunicarea politica si cea medicala. Cea medicala nu are treaba cu politica.

M. Tucă: Da, fara amenintari la adresa poporului roman, punerea pe coji de nuca. Italienii si francezii nu au fost certati ca au fost sute de mii de infectati si mii de morti.

A. Marinescu: Asa e.