Fermierii din toată țara, așteptați la APIA să completeze cererile de plată pentru 2026

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), anunță, luni, că începe să primească cererile de plată pentru anul 2026. Cei interesați pot să le depună în intervalul 16 martie - 5 iunie, inclusiv la centrele APIA.
Daiana Rob
16 mart. 2026, 10:33, Social

Potrivit anunțului publicat, luni, de instituție, pe pagina de Facebook, fermierii interesați vot depune pot depune o singură Cerere de Plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren și/sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localităţi și judeţe.

La completarea Cererii, fermierii care sunt beneficiari APIA își vor informațiile actualizate pentru  pentru Campania 2026.

Se vor completa Cererea de plată, cu declarația pentru suprafață, în aplicația geospațială AGI Online, așa cum o arată instrucțiunile disponibile pe site-ul  APIA: www.apia.org.ro, la link: http://agi.apia.org.ro/ipaonline.

În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcționarii APIA, înainte de accesarea AGI Online.

Fermierii beneficiază de sprijinul funcționarilor APIA pe tot parcursul procesului de depunere a cererilor și sunt rugați să respecte data și ora programării stabilite pentru depunerea documentelor, mai precizează instituția. 

Recomandări pentru fermieri:

-să verifice la registrul agricol de la primăria unde este înregistrat terenul, dacă acesta a fost înscris.

-să se asigure că documentele care atestă utilizarea terenului sunt valabile la data depunerii cererii;

-să verifice actualizarea datelor animalelor în Baza Națională de Date (BND), dacă dețin exploatații zootehnice.

Semnarea cererii de plată, obligatorie

APIA le reamintește fermierilor că responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține acestora sau autorităților emitetente, după caz. 

Instituția atenționează că semnarea cererii de plată este obligatorie. APIA îi încurajează pe fermieri să folosească semnătură electronică.

Înainte de semnarea Cererii de plată 2026, solicitanții să verifice încă o dată informațiile înscrise în cerere, dar și documentația care o însoțește.

Informații complete privind campania de plată pot fi consultate pe site-ul instituției, dar și la Centrele Județene și locale APIA.

 

