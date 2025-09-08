Firmă de gestionare a câinilor maidanezi, suspectată că a încasat bani publici pentru eutanasieri inexistente

Procurorii de la Parchetul Târgu Neamț au făcut percheziții la sediul unei societăți comerciale care gestiona câinii comunitari, suspectată că a încasat bani publici pentru servicii de eutanasiere care nu au fost prestate în realitate.

Firma avea contract de achiziție publică cu Primăria Târgu Neamț pentru capturarea, transportul, microciparea și cazarea câinilor maidanezi. Deși factura servicii de eutanasiere și neutralizare a cadavrelor, anchetatorii suspectează că aceste servicii nu erau făcute, în timp ce banii erau încasați.

Cercetările s-au extins la alte 30 de contracte similare semnate cu primării din județul Neamț, unde există suspiciunea aceluiași mod de operare.

În timpul percheziției din 3 septembrie, procurorii au ridicat registrul câinilor fără stăpân și din biroul directorului 20 de telefoane mobile, un dispozitiv de bruiaj GSM/WiFi, laptopuri, stick-uri USB și 18 cartele SIM sigilate.

Ancheta s-a complicat când patru persoane au pătruns în biroul directorului în timpul percheziției și au ascuns medii de stocare într-o arhivă. Una dintre acestea a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru favorizarea făptuitorului.

Procurorii vor verifica traseul a 6.169 de câini care au intrat în adăpost între aprilie 2022 și septembrie 2025, pentru a stabili câți au fost eutanasiați, adoptați sau revendicați.

Parchetul precizează că „nu se cercetează aspecte legate de soarta căţeilor (eutanasie sau adopţie), ci exclusiv modalitatea prin care au fost decontate fonduri publice pentru servicii care, potrivit actelor de la dosar, nu au fost prestate în realitate”.