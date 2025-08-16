Forțele de ordine din Serbia au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii

Forțele de ordine din Serbia au folosit gaze lacrimogene vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat petarde și rachete de semnalizare asupra polițiștilor.

Protestatarii s-au adunat în jurul orei 20:00 în fața clădirii sediului armatei, care a fost bombardată în 1999 de NATO. Câteva ore mai târziu, au început să arunce rachete de semnalizare către polițiști.

Mai multe containere de gunoi au fost răsturnate și incendiate, iar un copac a luat foc. Poliția a aruncat grenade lacrimogene pentru a îndepărta protestatarii, informează Reuters.

Lunile de proteste din Serbia, declanșate de moartea a 16 persoane în urma prăbușirii acoperișului unei gări renovate din Novi Sad, l-au destabilizat pe președintele Aleksandar Vucic și pe partidul său, SNS.

Protestatarii au dat vina pe corupție pentru dezastrul de la gara din Novi Sad și cer alegeri anticipate, în speranța că îl vor înlătura pe Vucic și partidul său.