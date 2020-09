FOTO Afacere extinsă în epidemie: Pe lângă păstrăvăria ecologică a deschis şi o crescătorie de pui bio

Directorul păstrăvăriei, Ovidiu Oltean, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX că puii sunt crescuţi pe o suprafaţă de 1.000 de mp, împrejmuită şi acoperită cu plasă împotriva prădătorilor.

„Înfiinţarea unei ferme de păsări certificată ecologic vine ca o completare a păstrăvăriei, în condiţiile în care am constatat că există o cerere mare pe piaţă pentru astfel de produse ecologice. În primul rând, nevoia am simţit-o în propria familie, pentru că nu prea am găsit astfel de produse din carne pentru copilul nostru care are peste 2 ani. Când ai un teren cum e al nostru, e păcat să nu-l exploatezi şi pentru alte scopuri, astfel că păstrăvii noştri ecologici vor fi vecini buni cu noua crescătorie de pui de carne ecologici. Am împrejmuit şi acoperit cu plasă împotriva prădătorilor o suprafaţă de 1000 mp şi am început creşterea puilor de carne în regim ecologic”, a spus Oltean.

În cadrul fermei sunt aduşi pui de o zi care sunt crescuţi în mod liber, natural, la sol, fără stresul boxelor care să le îngrădească mişcarea. În plus, puii sunt hrăniţi ecologic, cu un amestec din grâu, porumb şi floarea soarelui adus din Austria.

În creşterea puilor nu se folosesc antibiotice, vitamine sau acceleratori de creştere şi hormoni, capacitatea fiind de 1.000 de păsări pe un ciclu care durează maximum trei luni.

„La finalul ciclului, un pui ajunge la o greutate de 3,5 – 4 kg, iar carnea este livrată la domiciliul clienţilor din Cluj-Napoca. Avem deja multe comenzi pentru primii pui care vor fi livraţi la jumătatea lunii iunie”, a mai spus Ovidiu Oltean.

Epidemia de COVID-19 nu a încurcat planurile de dezvoltare a crescătoriei de pui, astfel că în această perioadă au continuat amenajările şi construcţiile necesare proiectului.

În următoarea perioadă, afacerea va trece la un alt nivel, urmând ca păstrăvii şi puii ecologici să poată fi vânduţi şi gătiţi în cadrul unei băcănii care va fi deschisă în oraş.

Păstrăvăria ecologică din judeţul Cluj a fost finalizată în anul 2015 pe un teren de 3.800 de metri pătraţi, aici fiind amenajate 15 bazine exterioare şi o staţie proprie de incubaţie.