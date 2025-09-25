Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Corneliu Porumboiu, Gigi Becali, acuzați de un profesor din Vaslui că-l urmăresc prin satelit / „Am solicitat Ordinul de Protecție pentru că au fost amenințări cu moartea”

Un profesor de română din Vaslui îi cheamă în judecată pe Gabriel Liiceanu (scriitor), Andrei Pleșu (scriitor), Corneliu Porumboiu (regizor), Gigi Becali (om de afaceri), Ilie Dumitrescu (fost fotbalist) și Adrian Porumboiu (fost arbitru internațional) și spune că nu se lasă până nu-i vede cu brățară electronică la picior.

Mai mult decât atât, profesorul Cătălin Afrăsinei a depus și o cerere de eliberare a unui Ordin de Protecție pe numele celor șase, pe care-i acuză de expunerea vieții private, intimidare, vătămări, hărțuire, amenințări cu moartea și chiar tentativă de omor prin împușcare.

Are dovezi că aceștia au venit la Zăpodeni cu scopuri criminale

Profesorul, de loc din micul sat-reședință al comunei Zăpodeni (Vaslui), are explicații pentru uluitoarele (și foarte îngrijorătoarele!) acuze emise împotriva celor șase „pârâți”.

Acesta, potrivit Vremea Nouă, își dorește să-i vadă pe toți cei șase în fața instanței din Vaslui pentru a-i aduce explicații în fața judecătorilor, mai ales cu privire la motivul pentru care aceștia vor să-l împuște.

De altfel, în cererea pentru emiterea Ordinului de Protecție, profesorul Afrăsinei ține să sublinieze că se află „într-un mare pericol”: cei șase „pârâți” îl urmăresc prin satelit și are dovezi că aceștia ar fi venit la Zăpodeni special ca să-l împuște.

„Am dovezi multe. Sunt chestiuni care țin de domeniul hărțuirii și al violării vieții private”

Reclamantul a spus că deține probe puternice că, în perioada trecerii lor prin micul sat vasluian, ar fi avut cu ei arme letale, cu scopul evident de a-l suprima.

Afrăsinei spune că are probe, înregistrări și martori pe care le va prezenta, la timpul cuvenit, în instanță.

„În urmă cu mai mulți ani am primit tot felul de mesaje, precum că lumea din Bucuresti e cu ochii pe mine si pe familia mea. Și eu nu le-am luat în seamã, dar în cele din urmă acele lucruri s-au confirmat si am fost obligat să iau măsuri.

Eu nu i-am cunoscut, nu am venit în contact cu dumnealor. De asta spun că dumnealor s-au comportat, mă rog, în necunoștință de cauză, fără să vorbească cu mine.

Am dovezi multe. Sunt chestiuni care țin de domeniul hărțuirii și al violării vieții private.

Nu poți să vorbești despre cineva, dacă nu ai avut niciodatã de-a face cu dânsul.

Sunt lucruri foarte intime, deci, chestiuni pe care eu nu mă asteptam să le aud niciodatã de la dânșii. Lucrurile au degenerat”, spune acesta, citat de Vremea Nouă.

„Prin locurile prin care mă duceam, aflam că se discuta despre mine”

Profesorul Afrăsinei adaugă, îngrijorat, și că, după ce a aflat că cei șase îl urmăresc prin satelit și „prin mijloace ilegale de supraveghere”, a cerut expertiza tehnică de la Poliția Cibernetică.

De altfel, omul i-a dat în judecată și pe polițiștii de acolo, pentru că nu i-au soluționat cererea:

„Eu am avut o stimă, un respect față de dumnealor, dar ideea este că, prin locurile pe unde mă duceam, prin școală, prin restaurante, prin gări, prin microbuze, prin diferite medii, aflam că se discuta despre mine.

Odată, le-am spus: „Dar eu sunt cel despre care vorbiți” și mi-au răspuns „Păi uitați ce spun următorii despre dumneavoastră, că toată lumea e cu ochii pe dumneavoastră și așa mai departe”. Și eu i-am întrebat: „Cum?” și ei mi-au explicat „Prin satelit, prin mijloace ilegale de supraveghere”, pentru care eu am solicitat expertiza tehnică a Poliției Cibernetice”.

Multe întrebări, prea puține răspunsuri

Profesorul Afrăsinei este decis să meargă până la capăt în acest război informațional dus împotriva lui, căruia nu-i găsește nicio justificare rațională.

„Nu știu ce interes ar avea. Eu i-am acționat în judecată ca să vină să-mi explice.

Am introdus și o cerere de chemare în judecată la Judecătoria Vaslui, ca să-mi explice de ce mă monitorizează. Ordinul de Protecție l-am solicitat pentru că au fost amenințări cu moartea.

Mi s-a spus că umblă înarmați, că sunt posesori de arme, de asta am cerut express Ordinul de Protecție și i-am chemat în judecată să-mi explice ce-au cu mine”, a spus Afrăsinei, adăugând următoarele întrebări:

1 – Cum au ajuns cei șase „tocmai de la București la Vaslui și mai departe, la Zăpodeni”?

2 – „Cine finanțează toate lucrurile astea”?

3 – „De ce domnul Pleșu nu i s-a adresat personal atunci când a venit la Zăpodeni”?

Judecătoria din Vaslui urmează să analizeze cererea de emitere a Ordinului de Protecție emis pe numele celor șase chemați în instanță și pentru care Afrăsinei vrea brățări electronice.