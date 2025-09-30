Gabriela Sîrbu, Profi: În trei ani, am adus peste 1200 de produse românești la raft, de la aproape 300 de producători locali

La început, Via Profi a fost gândit ca o descoperire a ceea ce România are de oferit la nivel local.

„Când am început acest proiect, a fost ca o descoperire, ca un drum de descoperire a producătorilor locali. Nu știam nici noi ce vom găsi pe acel drum. Și, încet, încet, în cei trei ani de zile, am adus la lumină zeci, sute de povești autentice din toate colțurile țării”, a declarat Gabriela Sîrbu.

Inițiativa a evoluat rapid: dacă în primele șase luni existau deja 200 de producători locali din 11 județe, la un an distanță numărul lor s-a dublat, iar astăzi platforma reunește aproape 600 de colaboratori.

„Intenția noastră este să continuăm, să mapăm toată țara, să ne întoarcem, să aducem alți producători din județele deja existente. Anul acesta am deschis proiectul și pentru meșteșugari și artizani, pentru că identitatea unei comunități nu sunt doar produsele, sunt și obiectele care le produc ei. Pe viitor, ne dorim să introducem și puncte gastronomice locale și cazări în case tradiționale, ca experiența să fie completă”, a adăugat coordonatoarea proiectului.

Produsele sezoniere, o condiție a autenticității

În prezent, produsele Via Profi se regăsesc în aproape 60 de magazine Profi din 12 județe, în special în formatele Profi Super.

„Aproape jumătate dintre cei care sunt pe Via Profi sunt și în magazinele noastre. Și, într-adevăr, ei au producții mici, de aceea noi nu avem condiții grele pentru ei. Când se termină producția, se termină, așteptăm următorul sezon. Sunt produse sezoniere și dorim să rămână așa, pentru că astfel rămân autentice și valoroase în continuare”, a explicat Gabriela Sîrbu.

Weekendul trecut, produsele au ajuns și pe rafturile a două magazine din Capitală, urmând ca până la sfârșitul anului să fie disponibile și în alte zece locații.

Cât costă un astfel de proiect?

Proiectul a necesitat câteva sute de mii de euro investiții, însă valoarea lui depășește aspectul financiar, spune inițiatoarea proiectului.

„Noi ne dorim să fie o hartă a autenticului românesc în care să găsești tot ce ai nevoie, în care produsele, obiceiurile să se întâlnească în același loc”, a punctat Gabriela Sîrbu.

Astfel, Via Profi nu doar că sprijină micii producători să ajungă pe rafturile supermarketurilor, dar oferă și consumatorilor șansa de a descoperi și a se conecta la tradițiile autentice românești.

Ce este mai exact Via Profi?

Vorbim despre o platformă online – via-profi.ro – unde oricine poate găsi producători care păstrează gusturile românești și ingrediente sănătoase din grădina lor sau din grădinile comunităților din care fac parte. Cu ajutorul unei hărți interactive acești producători se pot filtra după județe sau după produsele pe care le realizează. Fiecare dintre ei are câte o pagină dedicată, cu informații documentate și verificate de echipa Profi, cu date de contact complete și, foarte important, cu imagini reale ale produselor. În plus, o mare parte din aceștia onorează comenzi și prin intermediul e-commerce, în toată țara.

Platforma Via Profi a apărut ca idee în urmă cu trei ani și în mai puțin de șase luni de la inițierea proiectului, a ajuns să numere peste 200 de producători locali din 12 județe. Mai mult, dacă în primul an 100 dintre producătorii de pe Via Profi puteau fi găsiți cu produsele lor și în magazinele Profi selectate, la Raftul cu Bunătăți locale, în acest moment cifra producătorilor români a urcat la 600, astfel încât pentru oricine a devenit foarte simplu în prezent să înceapă o călătorie gourmet prin toată țară. În plus, proiectul are nu mai puțin de șase premii la nivel național, iar în curând o gamă din aceste produse vor fi listate și în tot mai multe orașe.