Profi a adus bunătăți de la micii producătorii din țară în cinci supermarketuri din București

Capitala este de acum parte a celui mai amplu program național de susținere a micilor producători locali. De la produse de băcănie, lactate, produse apicole, de panificație și de carmangerie și până la vinuri speciale, Raftul cu Bunătăți Locale oferă gustul inconfundabil al unor produse proaspete pregătite de peste 40 de mici producători din toată țara.

Bucureștiul se alătură astfel celor 13 județe în care deja a fost deschis Raftul cu Bunătăți Locale în magazine selectate. În total, peste 2.000 de produse de la peste 250 de mici producători locali ajung în 71 de magazine Profi.

Toate produsele sunt puse la vânzare în cantități limitate și doar în magazine selectate pentru a permite producătorilor să își păstreze modul de preparare tradițional, fără a insista pe cantitate. Accentul este pus pe prospețime și producția artizanală specifică fiecărei localități sau zone.

În București, Raftul cu Bunătăți Locale poate fi găsit în cinci magazine:

Profi Super – Bulevardul Timișoara, Nr. 73, Sect. 6,

Profi Super – Bulevardul Libertății, Nr. 1A, bl. A1, Sect. 4,

Profi Super – Prelungirea Ghencea, Nr. 36, sect. 6,

Profi Super – Strada Orșova, Nr. 9A, Sect. 6,

Profi Super – Strada Pajura, Nr. 7, Sector 1.

Programul de susținere a producătorilor locali inițiat de Profi prin Raftul cu Bunătăți Locale a fost prezentat prima dată în septembrie 2022, la festivalul pe care l-a organizat la Apoș. De atunci, acesta s-a extins cuprinzând tot mai multe județe și va continua expansiunea și pe parcursul acestui an. În 2023, el a cuprins 120 de furnizori locali artizanali, cu peste 800 de articole tradiționale, prezenți în 25 de magazine Profi din 21 de localități.

În 2024 harta a fost completată cu județele Timiș, Sibiu și Olt, iar anul acesta programul a fost extins și în județele Iași, Bihor și Brașov. În prezent, prin Raftul cu Bunătăți Locale, în magazinele selectate din țară, sunt peste 2000 de produse ale micilor producători români.