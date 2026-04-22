Gândul: Firma lui Tudor Chirilă a încasat peste un milion de euro în ultimii 3 ani, dar a declarat profit de doar câteva sute de euro pe lună

Tudor Chirilă este acționar în proporție de 100% la firma Agenția de Vise SRL și are un angajat, obiectul de activitate fiind „activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)”.

Potrivit datelor consultate de Gândul, Chirilă a plătit la bugetul de stat 46 de euro lunar în 2024, deși încasările sale sunt de 37.500 de euro în fiecare lună (450.000 de euro pe an). Cu toate acestea, profitul pe care îl declară cântărețul este de 3.429 euro pe an, adică 286 de euro pe lună.

Gândul mai notează că la nivel comparativ, un angajat care are salariul minim de 865 de euro lunar încasează de 43 de ori mai puțin decât Tudor Chirilă. Dar angajatul pe salariul minim plătește statului 325 de euro lunar, de 7 ori mai mult decât cântărețul, prin firma Agenția de Vise.

