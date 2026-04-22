Gândul: Firma lui Tudor Chirilă a încasat peste un milion de euro în ultimii 3 ani, dar a declarat profit de doar câteva sute de euro pe lună

Principala firmă deținută de Tudor Chirilă, Agenția de Vise, a înregistrat venituri de peste 1 milion de euro în 2022, 2023 și 2024, iar profiturile cumulate au fost de 5.900 de euro, adică 245 de euro pe lună, timp de doi ani, arată datele consultate de Gândul. Într-unul din cei 3 ani menționați, firma a fost pe minus cu 6.500 de euro, la încasări totale de peste 400.000 de euro.
22 apr. 2026, 10:19, Social

Tudor Chirilă este acționar în proporție de 100% la firma Agenția de Vise SRL și are un angajat, obiectul de activitate fiind „activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)”.

Potrivit datelor consultate de Gândul, Chirilă a plătit la bugetul de stat 46 de euro lunar în 2024, deși încasările sale sunt de 37.500 de euro în fiecare lună (450.000 de euro pe an). Cu toate acestea, profitul pe care îl declară cântărețul este de 3.429 euro pe an, adică 286 de euro pe lună.

Gândul mai notează că la nivel comparativ, un angajat care are salariul minim de 865 de euro lunar încasează de 43 de ori mai puțin decât Tudor Chirilă. Dar angajatul pe salariul minim plătește statului 325 de euro lunar, de 7 ori mai mult decât cântărețul, prin firma Agenția de Vise.

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Nicușor Dan se consultă azi cu liderii partidelor. Care sunt variantele președintelui pentru a rezolva criza politică
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Mașina împrumutată de ministrul Ciprian Șerban unui șef al Academiei Infractorilor a fost vandalizată în 2018. Hoții care au circulat cu ea au fost prinși în timpul jafurilor
Libertatea
Psihologii susțin că toți oamenii care vorbesc singuri au această trăsătură comună
CSID
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Promotor