Ginerele soților Ceaușescu, prima reacție după respingerea cererii la Curtea Militară: Vom continua demersurile pentru anularea sentinței care a fost dată

Cerea de reluare a procesului împotriva soților Ceaușescu a fost depusă de Mircea Oprean, ginerele foștilor lideri ai României din perioada comunistă. El a fost căsătorit cu Zoia Ceaușescu, care a murit în 2006.

Contactat de MEDIAFAX, Mircea Oprean a oferit un punct de vedere oficial cu privire la respingerea cererii de reluare a procesului. El s-a declarat nemulțumit de soluția Curții Militare de Apel, așteaptă motivarea instanței și spune că va merge mai departe pentru „punerea în dreptate a activității socrului său”.

Acesta acuză că, în 25 decembrie 1989, soții Ceaușescu ar fi fost executați „pe nedrept”, în lipsa unor documente care să releve dovezi concrete de culpabilitate a soților Ceaușescu.

„Ce om normal nu ar spune că, atunci când învinovățești pe cineva, trebuie să-i demonstrezi vina? În cazul socrilor mei, nu numai că nu le-a fost demonstrată vina, dar au fost lansate niște acuzații monstruoase – de genocid, de subminarea economiei naționale – fără să se probeze cu vreun document. Să existe un document atașat rechizitoriului, prin care să se demonstreze că afirmația este susținută. Să faci asemenea acuzații într-o instanță, să le iei «tale-coale» și să pronunți o astfel de sentință este împotriva oricărui Dumnezeu. Este de neconceput! Oricât de vinovat ar fi cineva, trebuie să demonstrezi că e vinovat”, spune profesorul Mircea Oprean, soțul răposatei Zoia Ceaușescu.

Ginerele soților Ceaușescu aduce acuze la adresa integrității magistraților Curții Militare, susținând că, în decembrie 1989, Tribunalul Militar Extraordinar de la acea vreme, a încălcat „legea, codul penal și codul de procedură penală”.

„La ce puteam să mă aștept de la o justiție incompetentă, coruptă și manipulată sau manipulabilă? Dacă este vorba de interesele ei, adică ale justiției române, atunci totul este constituțional. Au voie să ceară orice împotriva legiuitorului, împotriva guvernului, împotriva oricui. Ei sunt «stat în stat». În cazul meu însă, cum ar fi putut o instanță militară să-mi dea dreptate, arătând că toate instanțele militare care au judecat această speță au încălcat drepturile oamenilor, au încălcat legea, codul penal și codul de procedură penală?”, susține Oprean.

Cu toate că cererea de reluare a procesului soților Ceaușescu din 1989 a fost respinsă de instanță după trei înfățișări, ginerele soților Ceaușescu spune că nu se va opri până procesul nu va fi anulat.

„Noi nu am fi putut acționa în continuare dacă nu parcurgeam acest pas. Era obligatoriu ca cineva să încerce să obțină un apel la sentința pe care au dat-o ei și care nu a fost definitivă. Ei au respins această acțiune. Va trebui să vedem motivarea. Când o vor publica, vom vedea cum anume au gândit sau dacă au gândit, ori pur și simplu au transpus pe hârtie niște ordine.

Vom continua, prin formele pe care le permite codul de procedură penală, demersurile pentru anularea sentinței care a fost dată”, a declarat Mircea Oprean.