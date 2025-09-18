Gorj. Un nou-născut a fost înregistrat greșit

Un nou-născut a fost înregistrat greșit în acte la Spitalul din Târgu Cărbunești, după ce tânăra care i-a dat naștere a prezentat documentele unei rude, potrivit gazetadesud.

Ca urmare, copilul a fost înregistrat pe numele acelei rude.

Polițiștii din cadrul Investigații Criminale fac cercetări pentru fals în declarații și neglijență în serviciu în urma unei sesizări făcute de un medic al spitalului, care a observat inadvertența.

”Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 16 septembrie a.c., o tânără de 26 de ani, din Târgu Cărbuneşti, care s-a prezentat la spital pentru a naşte, ar fi prezentat cadrelor medicale un document de identitate care aparţinea unui alt membru al familiei, nou-născutul fiind înregistrat pe numele acelei persoane.

Ulterior, când s-a constatat eroarea, cadrele medicale au remediat situaţia”, potrivit Inspectoratului de Poliție Gorj.