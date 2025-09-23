Prima pagină » Social » Grenadă defensivă descoperită în Alba Iulia. Intervenție de urgență a pirotehniștilor

O grenadă defensivă a fost descoperită pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia. Echipa pirotehnică a ISU Alba intervine de urgență pentru asanarea muniției.
Grenadă defensivă descoperită în Alba Iulia. Intervenție de urgență a pirotehniștilor
Gabriel Pecheanu
23 sept. 2025, 09:27, Social

O grenadă defensivă a fost descoperită în urma unor săpături efectuate pe Bulevardul Revoluției 1989.

Imediat după apelul la 112, o echipă pirotehnică din cadrul ISU Alba s-a deplasat la fața locului cu o autospecială special destinată intervențiilor de acest tip.

Specialiștii au securizat perimetrul și au demarat operațiunile de asanare și neutralizare a muniției rămase neexplodate, pentru a elimina orice risc pentru populație.

Reprezentanții ISU Alba reamintesc cetățenilor că, în astfel de situații, obiectele suspecte nu trebuie atinse, lovite sau transportate, ci trebuie anunțate de urgență autoritățile prin numărul 112.