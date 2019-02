Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, bugetul pentru acest an au spus surse politice, pentru MEDIAFAX. Ministrul Finanţelor urmează să facă declaraţii de presă în care să ofere detalii despre prevederile proiectului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că la Ministerul Fondurilor în premieră au fost alocate 2,3 miliarde lei, în timp ce deficitul bugetar se va păstra la 2,5% din PIB.

"Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbătut cu toate părţile relevante şi am avut trei piloni principali în vedere, sănătatea, educaţi şi investiţiile publice. De asemenea, am alocat 2% din PIB pentru Apărare, ceea ce asigură respectarea angajamentelor luate de România faţă de partenerii NATO. De asemenea Ministerul Fondurilor în premieră am alocat 2,3 miliarde lei, din care credite bugetare alocate fondurilor europene. Valoarea PIB va depăşi 1.000 miliarde lei. Deficitul bugetar va fi păstrat. la 2,5% din PIB", a declarat Viorica Dăncilă.

Prmeierul a dat asigurări că sunt acoperite în buget şi creşterile de pensii şi salarii.

"Asiguram finanţarea majorarii pensiilor şi a salariilor din sistemul public plata drepturilor şi a indemnizaţiilor sociale şi susţinerea politicilor de stimulare economica măsuri asumate prin programul de guvernare continuăm creşterea punctului de pensie cu 15 la sută începând cu 1 septembrie 2019", a mai spus Dăncilă.

În proiectul de buget alocăm 49, 85 miliarde de lei pentru investiţii, în creştere cu 45% faţă de 2018. La Ministerul Transporturilor fondurile sunt cu 6 miliarde de lei mai mari.

"Bugetele locale beneficiază de o alocare record. Totalul sumelor care se distribuie din buget sunt de 47,9 miliarde lei, cu 19% mai mari faţă de cele din 2018. Impozitul pe venit colectat la bugetul de stat merge în proporţie de 100% la bugetele locale, respectiv 22 miliarde, comparativ cu 15 miliarde repartizat în 2018. Aşadar bugetul anului 2019 este unul echilibrat şi concentrat atât pe susţinerea politicilor sociale şi cele de dezvoltare", a afirmat premierul.

Mai mulţi primari s-au declarat nemulţumiţi de alocarea bugetară, spunând că sunt sume care vor fi acoperite tot de cetăţeni.

Cele mai importante prevederi din proiectul de buget pe anul 2019. Unde cresc şi unde se reduc sumele

Ministrul Eugen Teodorivici a prezentat vineri proiectul de buget aprobat în Guvern. Potrivit datelor făcute publice, creşterea economică prevăzută este de 5,5%, deficitul bugetar este de -2,55%, iar datoria publică este de 34,9% în anul 2019.



Bugetul prezentat de Guvern arată:

-creşterea economică 5,5%

-Produs Intern Brut 1.022,5 mld lei

-Câştig salarial brut 5,163 lei

-număr mediu de salariaţi- 5,282 mil. persoane

- deficitul bugetar este de -2,55% (comparativ cu anul trecut când a fost de 2,88%)

Câştigul salarial mediu net este de 3.085 în anul 2019, cu o majorare de 50,7%. Proiectul aprobat arată că deficitul la bugetul de pensii este de +0,2%, faţă de -0,5% în 2018 şi -1,6% în anul 2017.

Datoria publică este de 34,9% în anul 2019, comparativ cu anul 2018, când era de 34,5%, sau cu 2017, când era de 35,2%.

Principalele cheltuieli:

- asistenţa socială- 107,6 mld lei

-personal- 102,5 mld. lei

- bunuri şi servicii 46,5 mld. lei

-proiecte cu finanţare din fonduri europene- 38,1 mld. lei

Creşterile pentru salariaţi:

- creşteri pentru bugetari (din creşterile prevăzute pentru perioada 2018-2022) +1/4

-creştere salariul minim 2.080 lei (mai mult cu 10%)

-vouchere de vacanţă 1.450 lei

indemnizaţie de hrană 4.160 lei (2X2.080)

Creşteri pentru pensionari:

-creşterea punctului de pensie 1.265 lei (+15%)

-creşterea pensie minimă 704 lei (+10%)

Domenii prioritare:

- Sănătate +6 mld lei

-Educaţie +9,8 mld lei

-Investiţii +15,4 mld lei

-Transporturi +6 mld. lei

"Deficitul bugetar. Este important de precizat că este o scădere, deficitul pe acest an e stabilit la 2,5%. Un deficit care poate fi menţinut dar este necesar un efort comun din parte MFP şi a altora pentru a merge pe reformă şi a aduce banii alocaţi din buget exact în zonele cu nevoie. Şi am spus asistenţă socială. În sănătătate, iar un domeniu care sper şi sunt convins de fapt că noul preşedinte al CNSAS alături e MS şi MFP vor analiza şi vor face ca acest buget de peste 37 miliarde lei pentru Casa de Sănătate să fie utilizat în cel mai eficient mod. E important de menţionat că toate programele de sănătăte sunt acoperite integral cu necesarul de finanţare pentru 2019", a declarat Eugen Teodorovici.

"E foarte important de precizat că bugetul pentru pensii este pe excedent. A avut efect mutarea contribuţiilor de la angajator la angajat. Azi avem un plus de 2,0% din PIB. Anul trecut când menţionam că Pilonul I de Pensii poate fi dus către o zonă care care să intre în pensie, că se poate face investiţie pentru ca Pilonul să devină atractiv. Pentru 2019 avem estimată la 34,9% deci sub 35%. Venituri sunt 42,37 miliarde lei", a mai spus Teodorovici.

