Ieșeanul care are un teren în formă de ”chitică” negociază pentru noul cimitir al Vasluiului. Oferta controversată revine în licitație

Oferta aparține lui Iulian Diaconescu, proiectant din județul Iași, care a mai participat și la licitația anterioară cu același teren. Atunci, propunerea sa nu a fost acceptată. Potrivit informațiilor publicate de Vremea Nouă, terenul are o configurație neobișnuită, fiind descris ca având forma de ”chitică” (deget, n.e), cu o lungime de peste doi kilometri și o lățime de aproximativ 70 de metri pe cea mai mare parte a suprafeței.

Caietul de sarcini al Primăriei Vaslui prevede însă că terenul destinat viitorului cimitir trebuie să aibă o formă care să permită amenajarea eficientă a aleilor și parcelarea suprafeței, lungimea neputând depăși de două ori lățimea. Publicația locală susține că terenul propus nu ar respecta această condiție tehnică.

Amplasamentul ridică semne de întrebare

O altă problemă invocată este poziționarea terenului în apropierea pârâului Delea și a cozii barajului cu același nume. Potrivit sursei citate, diferența mică de nivel față de cursul de apă ar putea crea dificultăți în ceea ce privește amenajarea unui cimitir și respectarea condițiilor privind pânza freatică.

Caietul de sarcini prevede că nivelul apei subterane trebuie să se afle la cel puțin 3,5 metri adâncime. Proprietarul terenului ar fi depus un studiu geotehnic care indică îndeplinirea acestei condiții, însă documentul a generat discuții și controverse în spațiul local.

Conform publicației vasluiene, terenul ar fi fost cumpărat anterior cu aproximativ 50.000 de euro, iar vânzarea către primărie ar putea aduce un câștig considerabil mai mare proprietarului. Valoarea exactă a ofertei nu este cunoscută, deoarece documentele financiare urmează să fie deschise și analizate de comisia de evaluare.

Primăria caută de mai mult timp o soluție

Municipiul Vaslui încearcă de mai mulți ani să identifice un amplasament pentru extinderea capacităților de înmormântare, iar găsirea unui teren care să respecte toate condițiile tehnice și urbanistice s-a dovedit dificilă. Potrivit informațiilor disponibile, la precedenta procedură au existat și alte oferte, însă licitația a fost reluată după ce procesul nu a fost finalizat. Rămâne de văzut dacă actuala ofertă va fi considerată eligibilă din punct de vedere tehnic sau dacă Primăria Vaslui va fi nevoită să continue căutările pentru viitorul cimitir municipal.