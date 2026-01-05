Iluminatul festiv din București a fost prelungit. Ce zone rămân luminate

Primăria Municipiului București a anunțat luni că iluminatul festiv va rămâne aprins până pe 12 ianuarie, pe mai multe bulevarde importante ale orașului. Luminițele de sărbători au fost puse în funcțiune pe 29 noiembrie, odată cu deschiderea oficială a sezonului de sărbători de iarnă și a Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Bucureștiul mai strălucește o săptămână

„Capitala noastră a strălucit la propriu în această iarnă”, au transmis autoritățile bucureștene, precizând că peste 7 milioane de beculețe, montate în aproximativ 9.800 de echipamente de iluminat festiv, au transformat orașul „într-un tărâm de basm”.

Potrivit municipalității, decizia de prelungire a fost luată pentru a oferi bucureștenilor încă puțin din atmosfera sărbătorilor. „Chiar dacă sărbătorile au trecut, am decis să prelungim un pic bucuria plimbărilor de seară”, transmis Primăria Capitalei.

Ce zone rămân luminate

Decorațiunile luminoase vor fi păstrate aprinse pe următoarele artere principale ale Capitalei: Bulevardul Aviatorilor și Bulevardul Kiseleff, Calea Victoriei și Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Magheru și Piața Romană. Vor rămâne luminate de sărbătoare și Bulevardul Unirii, Bulevardul Ion I.C. Brătianu, Bulevardul Regele Mihai I și Bulevardul Lascăr Catargiu.

Cum a fost primit anunțul

Anunțul a stârnit opinii împărțite în mediul online. Cei mai mulți dintre bucureșteni au apreciat atmosfera creată în oraș, spunând că străzile și târgurile au fost frumos luminate și că iluminatul festiv a adus un plus de bucurie în această iarnă. Alți cetățeni au amintit că sărbătorile se încheie, potrivit tradiției, de Sfântul Ion, considerând firesc ca luminițele să fie menținute cel puțin până la această dată.

Nu au lipsit nici reproșurile. Unii bucureșteni au reclamat mizeria din anumite zone centrale, precum bulevardul Magheru, și au cerut intervenția autorităților.