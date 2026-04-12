Prima pagină » Social » Încălcări repetate ale armistițiului de Paște în Ucraina. O ambulanță a fost atacată, trei medici au fost răniți

O ambulanță a fost atacată și trei medici au fost răniți în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina. De asemenea, au existat și alte incidente. Ucrainenii și rușii se acuză reciproc de încălcarea înțelegerii privind armistițiul de Paște.
Petru Mazilu
12 apr. 2026, 10:57, Social

Rușii au atacat o ambulanță în regiunea Sumî, a anunțat Live Ukraine. Trei medici au fost răniți, dar viața lor nu este în pericol, au mai transmis ucrainenii.

Anterior, trupele rusești au atacat și comunitatea Mezhova din regiunea Dnipropetrovsk cu o dronă. Un garaj și o mașină au luat foc, dar nu au fost raportate victime.

Ambele părți se acuză de încălcarea armistițiului de Paște. Kievul susține că Rusia a comis 2.299 de încălcări ale armistițiului, în timp ce Moscova spune că Ucraina l-a încălcat de 1.971 de ori.

