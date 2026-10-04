Incendiu cu urmări tragice la un spital din Brașov. O persoana a murit si 10 pacienți au fost evacuați

Un incendiu cu final tragic a avut loc duminică la spital Mârzescu din Brașov. Flăcările au fost localizate la etajul 1 al clădirii, iar 10 persoane care erau în acele saloane au fost evacuate de urgență.

La ora 16:15, pompierii au fost alertați cu privire la incendiu. S-au deplasat la spital cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; o autospecială de descarcerare; o autoscară; două ambulanțe SAJ și un echipaj SMURD.

Pacienții și cadrele medicale, în lupta cu flăcările

Până la sosirea pompierilor, cei prezenți în spital au făcut tot posibilul să limiteze extinderea incendiului. Astfel, transmit autoritățile, incendiul a fost lichidat într-un timp mai redus.

O persoană a fost găsită decedată

La sosirea autorităților, o persoană a fost găsită decedată. Din primele informații, alte două cadre medicale au fost intoxicate cu fum, însă au refuzat mai multe îngrijiri medicale.

La spitalul Mârzescu din Brașov erau internați inclusiv bolnavi de cancer.