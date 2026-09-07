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Incendiu într-un apartament din municipiul Sibiu. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc

Un incendiu s-a produs, luni seara, într-un apartament situat într-un bloc din municipiul Sibiu. Pompierii intervin pentru stingerea acestuia, iar 15 persoane din bloc s-au autoevacuat.
Incendiu într-un apartament din municipiul Sibiu. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc
Diana Nunuț
07 sept. 2026, 20:35, Social
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Pompierii din Sibiu intervin, luni seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Țiglari din municipiul Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, focul se manifestă generalizat la interiorul locuinței, iar 15 persoane din bloc s-au autoevacuat.

La locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Intervenția pompierilor este în dinamică, iar echipajele acționează pentru lichidarea incendiului și pentru verificarea situației din imobil.

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