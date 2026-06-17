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Incendiu la un cămin de vârstnici din Singureni: 41 de persoane s-au evacuat. Focul a pornit de la un scurtcircuit

La un cămin de vârstnici din Singureni a izbucnit un incendiu într-un salon, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit. Potrivit informațiilor, 41 de persoane s-au autoevacuat în siguranță.
Incendiu la un cămin de vârstnici din Singureni: 41 de persoane s-au evacuat. Focul a pornit de la un scurtcircuit
Maria Nițu
17 iun. 2026, 19:15, Social
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Pompierii au intervenit în această după-amiază la Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitatea Singureni, județul Giurgiu, după ce într-un salon a izbucnit un incendiu.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că focul se manifesta mocnit, într-o cameră, în zona în care se afla un televizor.

Înainte de sosirea echipajelor, 34 de beneficiari ai centrului și șapte membri ai personalului s-au autoevacuat în siguranță, în urma unei reacții rapide.

Un beneficiar, în vârstă de aproximativ 80 de ani, a fost evaluat de echipajul SAJ la fața locului, cel mai probabil după ce a suferit un atac de panică.

Pompierii au intervenit imediat pentru stingerea incendiului și pentru ventilarea spațiului afectat.

În urma focului au ars televizorul, un scaun și mai multe articole textile, iar o comodă și zugrăveala camerei au fost deteriorate.

Potrivit primelor informații, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni și ai Secției Mihăilești, cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

Autoritățile au transmis și o serie de recomandări pentru prevenirea incendiilor provocate de instalațiile electrice: verificarea periodică a instalației cu personal autorizat, evitarea prizelor sau întrerupătoarelor defecte, neutilizarea aparatelor cu cabluri deteriorate sau fără ștecher, evitarea suprasolicitării prelungitoarelor și deconectarea aparatelor atunci când nu sunt folosite.

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