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Incident grav pe Valea Oltului. Mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versanți, circulația mașinilor a fost oprită

Un incident grav s-a produs marți pe Valea Oltului. Mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versanți. Circulația mașinilor a fost oprită pe ambele sensuri.
Incident grav pe Valea Oltului. Mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versanți, circulația mașinilor a fost oprită
Lucrări de montare a plaselor de protecție pe versanții de pe DN7, în Valea Oltului/captură video DRDP Craiova
Petru Mazilu
13 oct. 2026, 11:06, Social
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Incidentul s-a produs marți pe DN7. Autoritățile au anunțat că mai multe plase de siguranță care blochează căderile de pietre s-au rupt.

Pentru a nu se produce prăbușiri de bolovani și accidente pe șosea, autoritățile au oprit temporar circulația mașinilor.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 258+500 de metri, în afara localității Veștem, județul Sibiu, s-au desprins de pe versanți mai multe plase de siguranță, iar pentru a permite consolidarea acestora, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. Nu sunt autovehicule avariate sau persoane rănite”, au transmis reprezentanții Infotrafic.

Se estimează reluarea normală a circulației pe parcursul dimineții.

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