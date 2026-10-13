Incident grav pe Valea Oltului. Mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versanți, circulația mașinilor a fost oprită

Incidentul s-a produs marți pe DN7. Autoritățile au anunțat că mai multe plase de siguranță care blochează căderile de pietre s-au rupt.

Pentru a nu se produce prăbușiri de bolovani și accidente pe șosea, autoritățile au oprit temporar circulația mașinilor.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 258+500 de metri, în afara localității Veștem, județul Sibiu, s-au desprins de pe versanți mai multe plase de siguranță, iar pentru a permite consolidarea acestora, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. Nu sunt autovehicule avariate sau persoane rănite”, au transmis reprezentanții Infotrafic.

Se estimează reluarea normală a circulației pe parcursul dimineții.