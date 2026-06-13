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Infotrafic anunță cum se desfășoară circulația mașinilor la începutul weekend-ului

Centrul Infotrafic a anunțat cum se desfășoară circulația mașinilor la începutul weekend-ului pe principalele șosele din România. De asemenea, autoritățile anunță un accident care s-a produs în județul Sibiu și îngreunează circulația pe DN7.
Infotrafic anunță cum se desfășoară circulația mașinilor la începutul weekend-ului
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 iun. 2026, 07:38, Social
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Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulația rutieră se desfășoară îngreunat pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 249, la ieșire din localitatea Boița, județul Sibiu.

Acolo s-a produs un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, între un autotren și un autoturism. Autotrenul a fost extras în afara părții carosabile, dar în continuare sunt formate coloane de autovehicule pe ambele sensuri de deplasare.

Tot în județul Sibiu este ceață.

„Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri”, transmite Infotrafic.

Infotrafic anunță că se circulă normal pe cele mai multe șosele

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și DN 1 Ploiești – Brașov, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație, adaugă Infotrafic.

Autoritățile reamintesc faptul că „în perioada 12 – 25 iunie 2026 sunt efectuate lucrări de întreținere periodică la pasajul peste Râul Vadului, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 237+051 metri – 237+400 metri, circulația desfășurându-se alternativ, pe un singur sens, fiind dirijată cu piloți de trafic sau prin semafoare electrice.”

 

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