INFOTRAFIC: S-a redeschis circulația pe Transalpina

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră a fost reluată pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), în intervalul 30 septembrie, ora 09:00 – 1 octombrie, ora 09:00, circulația a fost oprită pe tronsonul menționat pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic.