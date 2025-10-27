Prima pagină » Social » INFOTRAFIC: Trafic restricționat pe Podul Prieteniei pe ambele sensuri. Un accident petrecut în Ruse

Luni, Centrul INFOTRAFIC a anunțat că traficul rutier este restricționat pe ambele sensuri de circulație ale Podului Prieteniei în urma unui accident produs în Bulgaria. Autoritățile anunță că traficul ar reveni la normal după ora 8:00.
Radu Mocanu
27 oct. 2025, 07:42, Social

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este restricționat pe ambele sensuri ale DN5 Giurgiu-Ruse, pe Podul Prieteniei, în loc. Giurgiu, județul Giurgiu”, au transmis autoritățile, luni dimineața.

Potrivit informării, în Ruse un autocamion s-a răsturnat în afara părții carosabile, anunțând cp estimează ca traficul să revină la normal după ora 8:00.

În aceeași informare, au fost semnalate aglomerări în zona de intrare în București, pe autostrada A1 București–Pitești, în dreptul localității Ciorogârla, pe DN1A în zona Mogoșoaia, pe DN7 la Chitila, precum și pe Centura Capitalei, în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.