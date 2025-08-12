Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra a cărei poveste a înlăcrimat România. Ea s-a aflat 5 ani în comă profundă

Cazul Ioanei Condea a fost ultra-mediatizat la data respectivă. În 2014, tânăra, care emigrase în Germania în căutarea unei vieți mai bune, dar care fusese forțată să se prostitueze, a fost bătută de către proxenetul Robert Tănase, după ce a refuzat să-i mai dea banii obținuți din exploatarea ei.

Loviturile au fost atât de puternice, încât Ioana Condea a ajuns în comă profundă, într-un spital din Köln. După cinci ani de comă, ea și-a dat ultima suflare, lăsând în urmă un copil (rezultat din relația cu Robert Tănase și nerecunoscut de acesta) și o familie sfâșiată de durere.

Fiul ei avea doar șase ani când a rămas orfan. În mijlocul acestei dureri, părinții Ioanei au luat o decizie crucială: au cerut tutela nepotului (care azi are 12 ani), pentru a-i asigura o viață cât mai normală în absența mamei. Cererea lor a fost depusă la Judecătoria Câmpina, iar, după o anchetă socială, judecătorii au decis, luna trecută, în favoarea bunicilor.

”Admite cererea formulată de petenții CONDEA GRAȚIELA GEORGETA, domiciliată în sat Bobolia, și CONDEA IOAN, domiciliat în sat Bobolia, şi în consecinţă: Dispune instituirea tutelei asupra minorului”, se arată în hotărârea instanței.

Aceeași anchetă realizată în cadrul procesului a scos la iveală detalii emoționante despre legătura strânsă dintre copil și bunicii săi. Raportul social a subliniat faptul că băiatul este foarte atașat de aceștia, iar schimbarea mediului ar putea avea un impact negativ asupra lui. Un asistent social a consemnat în raport:

”Conform anchetei sociale efectuată de către Autoritatea Tutelară, petenții depun eforturi pentru a oferi minorului tot ce are nevoie atât din punct de vedere emoțional cât și material, minorul fiind foarte atașat de aceștia” (…) S-a mai arătat că, între aceştia şi minor există o relaţie de afectivitate foarte bine consolidată, minorul fiind nepotul lor, sunt foarte apropiaţi, se înţeleg foarte bine, copilul simţindu-se in siguranţa în familie, fiind susţinut şi încurajat orice privinţă”.

Robert Tănase, ucigașul Ioanei Condea, eliberat condiționat

Instanța a adus familiei Condea o rază de speranță, oferindu-le puterea de a continua lupta pentru binele copilului, chiar și în mijlocul unei dureri greu de imaginat.

Bunicii și-au asumat responsabilitatea de a-i oferi dragoste, sprijin și stabilitate, încercând să aline, pe cât posibil, suferința cauzată de drama care i-a marcat viața.

În 2023, după ce a executat o parte din pedeapsa pentru omor, Robert Tănase a fost eliberat condiționat din penitenciarul de la Ploiești. Deși a fost condamnat la 3.060 de zile de detenție, judecătorii au considerat că perioada petrecută în închisoare, comportamentul său conform și participarea la activități socio-educative sunt suficiente pentru a-i acorda o șansă în societate.

Mai mult, magistrații au decis că perioada în care a stat în spatele gratiilor este de ajuns pentru reeducarea lui, astfel că nu mai prezintă un pericol pentru societate.