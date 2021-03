Ion Cristoiu, despre clasarea dosarului 10 august: Klaus Iohannis i-a întins o capcană ministrului Justiţiei

“Tot ce se întâmplă în aceste zile este de domeniul coşmarului. Nu am pomenit în postdecembrism un moment de punere la îndoială a independenţei justiţiei. Avem de-a face cu o sentinţă definitivă, dată de o judecătoare, care de la Magna Carte încoace, din anul 1000, se respectă. Se mai poate discuta ancheta, dar după ce s-a dat decizia definitivă, că erai sultan, împărat, rege o respectai (...) În momentul în care pui la îndoială la nivel de preşedinte, de premier, mai puţin de ministru justiţiei, o sentinţă judecătorească definitivă, ai terminat cu justiţia din ţara respectivă deoarece se deschide calea de a contesta orice sentinţă. De ce să nu o contestăm şi pe cea prin care Dragnea a ajuns la puşcărie, de ce să nu o contestăm oficial şi pe cea în care, în primă instanţă, Ioana Băsescu şi Elena Udrea au fost condamnate?”, a afirmat publicistul vineri, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Ion Cristoiu este sceptic că se va face vreodată lumină în dosarul 10 august, pe care îl consideră un moment enigmatic şi o operaţiune în care au fost implicate servicii secrete străine şi care a marcat momentul preluării în forţă a puterii de către Guvernul meu al lui Klaus Iohannis.

“10 august este un moment enigmatic în istoria României. El nu se va dezlega, ca şi teroriştii din decembrie 89, ca şi mineriadele.(...) După părerea mea e genul operaţiunilor în care se şterg urmele, operaţiune de servicii, nu cred că româneşti. (...) Dacă ne uităm în urmă acum, 10 august este începutul preluării puterii în forţă de către Guvernul meu al lui Klaus Iohannis. Este momentul decăderii PSD, vin alegerile europarlamentare, foarte mulţi din piaţă care erau userişti, mai ales pluserişti, şi Rareş Bogdan şi-au făcut carieră că au fost în piaţă”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu spune că preşedintele Iohannis a făcut declaraţii despre clasarea dosarului 10 august doar ca să arate că face şi el ceva, pentru că, în realitate, şeful statului după ce a dat ordin fostului şef al DIICOT, Giorgiana Hosu, ca dosarul să nu ajungă în instanţă, acum i-a întins o capcană ministrului Stelian Ion pentru ca acesta să fie acuzat de imixtiune în Justiţie.

“În momentul în care s-a respins redeschiderea dosarului, USRPLUS, activul, electoratul radical care a şi fost în piaţă, a început să-l acuze pe Klaus Iohannis: dar nu ai pus-o matale pe Giorgiana Hosu? Şi-atunci Klaus Iohannis s-a adresat ministrului Justiţiei, i-a întins o capcană. Capcana era să spună că el se amestecă în dosar. Stelian Ion a evitat, conferinţa lui de presă a fost impecabilă, nu mă vâr, cutare, cutare. Păi sărea în aer tot sistemul, se solidariza. Pentru că, de fapt, una a fost ce a zis Klaus Iohannis la televizor pe 10 august şi una ce a dat dispoziţie. El a spus să nu se meargă cu acest dosar pentru că dacă şefii Jandarmeriei erau condamnaţi, cine îl mai apăra pe Klaus Iohannis, ca în cazul poliţiştilor? (...) Klaus Iohannis, foarte grav, depinzând de electoratul acesta plusist, a simţit nevoia să intervină şi el să nu pară că nu a făcut nimic. Dar de fapt, Giorgiana Hossu, când a clasat dosarul, când l-a trimis cu hârtie igienică în loc de file, a fost la ordinul lui”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu consideră că liderul PSD, Marcel Ciolacu, este responsabil de acest comportament al preşedintelui pentru că, anunţând că nu-l va suspenda până în 2024, şeful statului face ce vrea şi nimeni nu-l opreşte.

“Principalul responsabil a tot ceea ce s-a întâmplat este domnul Marcel Ciolacu. Anunţând oficial că până în 2024 nu-l va suspenda în veci pe Klaus Iohannis, indiferent ce va face, nici măcar să înceapă procedurile, Klaus Iohannis face ce vrea (...) Nu poţi să conteşti o decizie definitivă, dăm drumul la ceva inimaginabil. (...) Klaus Iohannis face o greşeală, trebuie să fie şi preşedintele pesediştilor. În momentul în care devine dependent numai de un electorat, mai ales de ăsta radical userist plusist, ajunge într-o groapă politică (...) Într-o asemenea situaţie toţi oamenii politici trebuie să spună o frază clişeu: nu mă amestec în treburile justiţiei, sunt mâhnit ca cetăţean, dar nu contest o sentinţă definitivă. Este un nou pas. În fiecare zi, nemaitemându-se de nimic, va face şi mai rău, şi mai rău (...) El săracu nu e de vină. De vină e că nu-l opreşte nimeni. (...) USR PLUS consideră că este o victorie a lor (...) După părerea mea a ieşit foarte bine Stelian Ion. Putea să iasă ca dracu”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu avertizează că tot acest comportament al preşedintului Iohannis arată că reprezentanţilor regimului nu le mai pasă, fac totul făţiş, iar pe noi nu mai are cine să ne apere.

“Nu ştiu cine duce această politică mai ales că, pe de o parte, Marcel Ciolacu scrie la Bruxelles că sunt nişte derapaje adoptarea bugetului fără amendamente, contestarea unor sentinţe judecătoreşti, anunţul făţiş că vor să schimbe conducerea TVR şi a radioului public (...) Nu se mai ascund, aceasta arată că nu le mai pasă, că ne-a luat dracu, că nu mai are cine să ne apere. PSD nu ne poate apăra că ei sunt cu păpuşile, pe cei de la Bruxelles nu-i interesează ce-i în România, sindicatele sunt cum sunt, presa...”, a adăugat publicistul.

Topul Săptămânii

Ion Cristoiu: PMP va fuziona cu PNL, iar după asta Cristian Diaconescu va ajunge Avocatul Poporului

Primele locuri din Topul săptămânii realizat de publicistul Ion Cristoiu sunt ocupate de liberali, iar publicistul dezvăluie că liderul PNL, Ludovic Orban, ocupantul locului 2, se bate în coaliţie ca partidul să ia funcţia de Avocat al Poporului. Ion Cristoiu spune că există un plan conform căruia conducerea PMP va fi preluată de Cristian Diaconescu, partidul va fuziuna apoi cu PNL, iar în final Cristian Diaconescu va ajunge Avocatul Poporului.

Locul 5- Mircea Dinescu, poet

“Pentru că am văzut că Ana Blandiana, colega lui de FSN în 22 decembrie 1989, şi-a amintit acum că nu ştiu ce a făcut Mircea Dinescu, că nu ştiu ce a zis la Ambasada Franţei. Eu îl ştiu foarte bine. Este foarte greu să-l scoţi din conştiinţa colectivă pe Mircea Dinescu, care a intrat primul la televiziune. Nu mă miră. Mircea Dinescu a fost un adversar mai pamfletar decât mine al lui Klaus Iohannis şi o să-l mai atace şi alţii”.

Locul 4 – Acad. Nicolae Noica

A organizat acea dezbatere privind împlinirea a 44 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. El este un om tot timpul vioi (...)

Locul 3 – Mădălina Dobrovolschi, jurnalist

“Am înţeles că este în cărţi pentru TVR. Acolo este o bătălie pe viaţă şi pe moarte. Iniţial, PNL nu voia să ia TVR-ul, voia să ia CNA-ul, că aţi văzut le împarte ca pe fripturi, UDMR îi era repatizat RRA şi USRPLUS avea TVR. Însă domnul Ludovic Orban a fost chemat la Cotroceni şi i s-a spus de către Klaus Iohannis că trebuie neapărat să ia ei TVR-ul pentru că vor să o pună pe doamna Mădălina Dobrovolschi şefă la TVR şi având printre principalele misiuni să-l scoată pe Ionuţ Cristache din prime-time, adică să mă scoată din când în când şi pe mine”.

Locul 2 – Ludovic Orban, preşedintele PNL

„Pentru că este un om sincer. Un pretext pentru demiterea celor de la TVR este respingerea raportului de activitate al instituţiei în Parlament. Dar nu spui înainte, o faci mai cu perdea. Şi spui domnule vom dezbate raportul şi dacă raportul o să fie prost... Nu, a zis domnule nu mă interesează, trebuie neapărat să dezbatem raportul ca să-i dăm jos. El nu are complexe. Ei se bat foarte mult ca Avocatul Poporului să vină dl. Cristian Diaconescu, potrivit următorului plan: dl Cristian Diaconescu ia acum la sfârşitul săptămânii PMP-ul, din câte ştiu eu, şi îl fuzionează cu PNL şi după asta dânsul o să ajungă Avocat al Poporului”.

Locul 1- Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL

„E foaste greu să aleg dintre neroziile spuse de el în aceste zile pentru locul 1. Ultima e în legătură cu 10 august şi spune aşa: nici eu, nici preşedintele nu am înţeles decizia Tribunalului Bucureşti. Păi dacă nu o înţeleg, înseamnă că stau prost cu inteligenţa. Cum e posibil să spui că nu ai probe când au fost 892 de probe? Dvs aţi mai pomenit aşa ceva? Păi dacă au fost 892 de plângeri că au luat un bulan în cap, asta e probă? Cum să spui aşa ceva? (...) Rareş Bogdan se zbate şi el, dă din mânuţe, nu are nicio şansă să-i ia locul lui Ludovic Orban. Fac o profeţie. Nu are nicio putere în organizaţii pentru că el nu are nicio organizaţie. Am înţeles că Ludovic Orban, dacă îl trezeşti noaptea, îţi spune şi cine e primar PNL nu ştiu unde. Ludovic Orban ţine partidul în mână, dar Rareş Bogdan e şi el activ”.