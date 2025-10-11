Israelul mută prizonierii înainte de schimbul cu Hamas

Israelul a început transferul prizonierilor în două închisori înainte de eliberarea lor, ca parte a acordului de încetare a focului în Gaza, menit să ducă la eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, a anunțat sâmbătă administrația penitenciară.

Mii de angajați, inclusiv ofițeri ai închisorii, „au operat toată noaptea pentru a pune în aplicare decizia guvernului: «Cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni»”, se arată într-un comunicat, relatează Agence France-Presse (AFP).

Aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați din închisorile israeliene, inclusiv 250 care execută pedepse lungi pentru infracțiuni grave de securitate. În schimb, Hamas are timp până luni să predea cei 48 de ostatici israelieni rămași – vii și morți.