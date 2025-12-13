Legendele fotbalului românesc, alături de copii la evenimentul caritabil „Crăciunul care schimbă destine”

Primăria Municipiului București, prin Centrul de Creație, Artă și Tradiție (CREART), găzduiește duminică evenimentul caritabil „Crăciunul care schimbă destine”. Inițiativa aparține Asociației Wings of Light – Support for People and Animals in Need.

Casa lui Moș Crăciun din cadrul Târgului de Crăciun București, organizat în Piața Constituției, va fi gazda acțiunii, între orele 12.00 și 14.00.

Crăciunul solidarității

Evenimentul se desfășoară în prezența unor legende ale fotbalului românesc. Ionuț Lupescu, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea și Ciprian Marica se vor alătura inițiativei dedicate copiilor proveniți din medii defavorizate. În prezența invitaților speciali, Moș Crăciun va citi dorințele copiilor, transformând momentul într-un simbol al speranței și solidarității.

Pachete pentru micii expeditori

Sub deviza „Adevărata performanță este să ajuți!”, legendele din lumea sportului vor încuraja publicul să se implice activ prin donații. Potrivit organizatorilor, „fondurile strânse vor fi transformate în pachete de Crăciun pentru copiii care au redactat scrisorile”. O parte din sume va fi direcționată către „asigurarea hranei, tratamentelor și adăpostului pentru cățeii fără stăpân”.

Wings of Light – Support for People and Animals in Need derulează proiecte umanitare dedicate copiilor din medii vulnerabile și animalelor fără stăpân. Evenimentul contribuie la promovarea solidarității în rândul vizitatorilor Târgului de Crăciun București 2025, sprijinind inițiativele sociale dedicate comunității și grupurilor vulnerabile.

Programul Târgului de Crăciun București va continua cu recitaluri susținute de Daniel Lazăr, Ioana Uruc, Jo, Bere Gratis și Voltaj. Tot duminică, pe scena urbană, DJ cunoscuți vor mixa piese naționale și internaționale.

Intrarea, liberă

Ajuns la cea de-a 18-a ediție, Târgul de Crăciun București este deschis până la data de 28 decembrie 2025. Vizitatorii se pot bucura de decoruri spectaculoase, activități pentru copii, gastronomie tradițională și momente artistice. Intrarea este liberă.