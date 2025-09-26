Lucrări feroviare la Topolovăț: trenurile IR 72 și IR 73 vor circula cu modificări pe 23 octombrie

Trenul IR 72 pe ruta Craiova – Lugoj – Timișoara Nord – Arad – Budapesta va suferi următoarele modificări: pe segmentul Craiova – Lugoj va circula ca tren IR 12072, cu plecare din Craiova la ora 08:13 și sosire în Lugoj la ora 13:50.

Pe tronsonul Lugoj – Timișoara Nord, pasagerii vor fi transportați cu autobuze. Între Timișoara Nord și Budapesta, trenul IR 72 va circula conform graficului obișnuit.

În sens invers, trenul IR 73 pe ruta Budapesta – Arad – Timișoara Nord – Lugoj – Craiova va avea următorul program modificat: între Budapesta și Timișoara Nord va respecta orarul normal, pe distanța Timișoara Nord – Lugoj pasagerii vor fi transportați cu autobuze, iar pe segmentul Lugoj – Craiova va circula ca tren IR 12073, cu plecare din Lugoj la ora 15:23 și sosire în Craiova la ora 21:03.