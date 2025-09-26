Prima pagină » Social » Lucrări feroviare la Topolovăț: trenurile IR 72 și IR 73 vor circula cu modificări pe 23 octombrie

Lucrări feroviare la Topolovăț: trenurile IR 72 și IR 73 vor circula cu modificări pe 23 octombrie

CFR SA anunță modificări în circulația trenurilor InterRegio 72 și 73 pe data de 23 octombrie, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară din stația Topolovăț.
Lucrări feroviare la Topolovăț: trenurile IR 72 și IR 73 vor circula cu modificări pe 23 octombrie
Sursa foto: ADRIAN PICLISAN / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
26 sept. 2025, 13:19, Social

Trenul IR 72 pe ruta Craiova – Lugoj – Timișoara Nord – Arad – Budapesta va suferi următoarele modificări: pe segmentul Craiova – Lugoj va circula ca tren IR 12072, cu plecare din Craiova la ora 08:13 și sosire în Lugoj la ora 13:50.

Pe tronsonul Lugoj – Timișoara Nord, pasagerii vor fi transportați cu autobuze. Între Timișoara Nord și Budapesta, trenul IR 72 va circula conform graficului obișnuit.

În sens invers, trenul IR 73 pe ruta Budapesta – Arad – Timișoara Nord – Lugoj – Craiova va avea următorul program modificat: între Budapesta și Timișoara Nord va respecta orarul normal, pe distanța Timișoara Nord – Lugoj pasagerii vor fi transportați cu autobuze, iar pe segmentul Lugoj – Craiova va circula ca tren IR 12073, cu plecare din Lugoj la ora 15:23 și sosire în Craiova la ora 21:03.