MAE anunță că feribotul Oryahovo-Bechet este suspendat temporar. Alternative recomandate

MAE informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea Dunării, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet.

Activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea Dunării, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 5 octombrie 2025, ora 8.00.

În acest context, MAE recomandă utilizarea celorlalte puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional la frontiera româno-bulgară: Vidin-Calafat, Kardam-Negru Vodă, Durankulak-Vama Veche, Silistra-Ostrov Călărași, Dobromir-Krushari și Kainardzha-Lipnița, Nikopol-Turnu Măgurele (ferry), Svishtov-Zimnicea (ferry), Aydemir (Silistra)-Chiciu (Călărași) (ferry) și Ruse-Giurgiu.

Cetățenii români care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt avertizați asupra posibilității creșterii considerabile a timpului de așteptare, în contextul lucrărilor de reparație capitală a estacadei (pe partea bulgară) desfășurate de autoritățile bulgare.