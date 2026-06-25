MAE: Nu există informații privind cetățeni români printre victimele cutremurelor din Venezuela

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are în atenție situația generată de cele două cutremure succesive de mare magnitudine care au avut loc în Venezuela, în data de 24 iunie 2026. Până la acest moment, nu s-au primit notificări din partea autorităților locale cu privire la existența unor cetățeni români în rândul victimelor. Totodată, din datele preliminare disponibile, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară”, a anunțat MAE într-un comunicat.

MAE a precizat că activitatea Ambasadei României la Caracas este suspendată din anul 2020, iar asistența consulară și serviciile consulare sunt asigurate de Ambasada României la Bogota, Columbia.

Cetățenii români aflați în Venezuela se pot adresa și ambasadelor României la Lima, Ciudad de Mexico și Havana.

Pentru asistență și protecție consulară, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul de urgență al Ambasadei României la Bogota: +57 316 449 5197. De asemenea, pot fi contactate Ambasada României la Lima, la numărul +51 999 908 478, Ambasada României la Ciudad de Mexico, la +52 55 38 833 072, și Ambasada României la Havana, la +53 5 286 83 86.

MAE a menționat că românii, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, pot solicita asistență și protecție consulară, inclusiv eliberarea unui titlu de călătorie european, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor UE la Caracas.

Ministerul a mai transmis că monitorizează cu prioritate situația, iar misiunile diplomatice indicate sunt pregătite să acorde asistență și protecție consulară, dacă va fi nevoie.

Cele două seisme au provocat pagube importante în Venezuela. Potrivit bilanțului disponibil până acum, cel puțin 188 de persoane au murit, iar peste 1.500 au fost rănite.