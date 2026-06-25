Prima pagină » Social » MAE: Nu există informații privind cetățeni români printre victimele cutremurelor din Venezuela

MAE: Nu există informații privind cetățeni români printre victimele cutremurelor din Venezuela

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi seară, că are în atenție situația generată de cele două cutremure succesive de mare magnitudine care au avut loc în Venezuela, pe 24 iunie 2026.
MAE: Nu există informații privind cetățeni români printre victimele cutremurelor din Venezuela
Iulian Moşneagu
25 iun. 2026, 22:16, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are în atenție situația generată de cele două cutremure succesive de mare magnitudine care au avut loc în Venezuela, în data de 24 iunie 2026. Până la acest moment, nu s-au primit notificări din partea autorităților locale cu privire la existența unor cetățeni români în rândul victimelor. Totodată, din datele preliminare disponibile, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară”, a anunțat MAE într-un comunicat.

MAE a precizat că activitatea Ambasadei României la Caracas este suspendată din anul 2020, iar asistența consulară și serviciile consulare sunt asigurate de Ambasada României la Bogota, Columbia.

Cetățenii români aflați în Venezuela se pot adresa și ambasadelor României la Lima, Ciudad de Mexico și Havana.

Pentru asistență și protecție consulară, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul de urgență al Ambasadei României la Bogota: +57 316 449 5197. De asemenea, pot fi contactate Ambasada României la Lima, la numărul +51 999 908 478, Ambasada României la Ciudad de Mexico, la +52 55 38 833 072, și Ambasada României la Havana, la +53 5 286 83 86.

MAE a menționat că românii, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, pot solicita asistență și protecție consulară, inclusiv eliberarea unui titlu de călătorie european, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor UE la Caracas.

Ministerul a mai transmis că monitorizează cu prioritate situația, iar misiunile diplomatice indicate sunt pregătite să acorde asistență și protecție consulară, dacă va fi nevoie.

Cele două seisme au provocat pagube importante în Venezuela. Potrivit bilanțului disponibil până acum, cel puțin 188 de persoane au murit, iar peste 1.500 au fost rănite.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cât a plătit statul român pentru excursia lui Irineu Darău la Dakar. Ministrul USR al Economiei l-a însoțit pe Dacian Cioloș, candidat la șefia Francofoniei
Gandul
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da