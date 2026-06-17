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Mai multă siguranță pe drumurile expres din România! Vor fi introduse benzi de urgență

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat semnarea ordinului de ministru pentru modificarea normativului tehnic privind drumurile expres.
Mai multă siguranță pe drumurile expres din România! Vor fi introduse benzi de urgență
Sursa foto: Dan Horia Tautan/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iun. 2026, 17:24, Social
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Schimbarea urmărește creșterea siguranței rutiere și corectarea unei probleme de proiectare care a contribuit la producerea unor accidente grave în ultimii ani.

„Corectăm astăzi o problemă de proiectare care, din păcate, a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave și chiar tragice pe unele drumuri expres din România. În forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență adevărată. În practică, mulți șoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranță. Realitatea este însă că, din cauza lățimii reduse, vehiculele rămân parțial pe prima bandă de circulație, transformând o simplă oprire într-un risc major pentru toți participanții la trafic”, a transmis, miercuri, Cosma.

Acesta a făcut referire și la accidentele produse pe DEx12 Craiova-Pitești, despre care spune că au evidențiat necesitatea modificării standardelor de proiectare.

„De aceea, am demarat la Ministerul Transporturilor modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgență similare celor existente pe autostrăzi. Mulțumesc noii companii de drumuri CNIR pentru integrarea și transmiterea acestor propuneri, dar și reprezentanților CNAIR și ai IGPR care au participat la grupul de lucru responsabil cu aceste modificări”.

Ce modificări au fost aduse

Conform noilor prevederi, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 de metri, iar pe fiecare sens de circulație va fi amenajată o bandă de urgență cu lățimea de 2,5 metri. De asemenea, podurile, pasajele și viaductele vor fi dimensionate pentru noua configurație, iar pentru drumurile expres deja construite vor fi realizate alveole de staționare de urgență la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri.

Potrivit secretarului de stat, noile reguli vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare.

„Este o modificare tehnică aparent simplă, dar cu un impact major asupra siguranței rutiere. Infrastructura modernă nu înseamnă doar kilometri noi de drum, ci și eliminarea tuturor elementelor care pot favoriza producerea accidentelor”, a subliniat Cosma.

Modificările au fost elaborate în colaborare cu Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

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