Maramureș: Șase tineri răniți după ce un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie

Vineri după-amiază, șase tineri din Borșa au fost răniți după ce un autoturism s-a răsturnat pe un drum forestier, anunță IPJ Maramureș.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 14:00, când șase tineri, cu vârste între 17 și 20 de ani, s-au deplasat cu un autoturism pe un drum forestier. La volan se afla un tânăr de 20 de ani care, la un moment dat, a lăsat o fată de 17 ani să conducă.

Aceasta a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a răsturnat într-o prăpastie pe o distanță de aproximativ 30 de metri.

Toți tinerii au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Testele cu aparatul etilotest efectuate asupra celor doi conducători auto au fost negative.

Autoritățile continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.