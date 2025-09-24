Mașină de poliție implicată într-un accident pe DN 1A, la intersecția cu un drum agricol

O autospecială de poliție a fost implicată, miercuri, în jurul orei 12:00, într-un accident rutier pe DN 1A, în zona unei intersecții cu un drum de exploatare agricolă din Prahova. Trei vehicule au fost avariate.

Potrivit primelor informații, autospeciala, condusă de un polițist de 22 de ani, a lovit lateral o autoutilitară care ieșea pe DN 1A de pe un drum secundar. În urma impactului, autospeciala a fost proiectată într-un alt vehicul oprit la marginea drumului.

Toate cele trei mașini au fost avariate, iar polițistul și colegii săi din autospecială sunt verificați medical, potrivit IPJ Prahova.

Ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.