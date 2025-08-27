Medic exclus din profesie după ce a postat fotografie cu operație pe creier pe site de întâlniri

Medicul în vârstă de 28 de ani a recunoscut că a încărcat în septembrie 2017 pe un site de întâlniri o fotografie care arăta creierul expus al unui pacient în timpul unei operații chirurgicale, fără consimțământul acestuia. Fotografia era însoțită de o descriere a sa ca „chirurg cerebral în vârstă de 28 de ani”, informează The Independent.

Medical Practitioners Tribunal Service a constatat și alte exemple de comportament necorespunzător, inclusiv amenințări cu tortura prin înec adresate unei femei, comentarii rasiste și pozarea pentru fotografii cu arme.

O serie de acuzații se refereau la o femeie anonimă care l-a acuzat de „sex forțat” și comportament „abuziv”.

Dr. Talibi a informat pentru prima dată GMC în octombrie 2017 despre o anchetă polițienească în curs, numindu-le pe acuzațiile împotriva sa „total nefondate”. Tribunalul a constatat însă că o serie de acuzații erau dovedite și a decis excluderea sa din profesie.